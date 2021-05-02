Мэрия грозит подать в суд на жителей створа Рпенского проезда

Для запуска Рпенского проезда во Владимире необходимо расселить 14 частных жилых домов. Там 25 собственников. Пока только 15 из них согласились подписать документы об изъятии домовладений и земельных участков. И лишь 9 получили денежные компенсации за свои владения. Еще два десятка собственников либо ждут своей очереди, либо пытаются «торговаться» с мэрией. Названные суммы их не устраивают. У чиновников свои резоны. Они готовы судиться с жителями, чтобы принудить их к выселению.

— Закон определяет то, как осуществляется компенсация затрат собственника. Эксперт провел оценку всех домовладений, сделал заключение по каждому, вывел сумму. Эти суммы предлагаются домовладельцам в соответственных долях, — пояснил зам. главы города Сергей Сысуев.

Синдром Боровков

Жилые дома стоят на пути будущей развязки Рпенского проезда с улицей Погодина. Местные власти предупредили жителей о грядущем расселении ещё год назад. Многие ни на что весомое не надеялись, поминая Лыбедскую магистраль. Там из-за строительства тоже снесли с десяток жилых домов на улицах Передний и Задний Боровок.

Компенсации тогда были несопоставимы с ценой нового жилья. Чиновники при этом тоже упирали на экспертную оценку, на ветхость домов и отсутствие коммуникаций (при этом же сама администрация почти полвека запрещала людям их подводить). Многим «переселенцам» пришлось брать кредиты, чтобы найти что-то подходящее для переезда.

Рпенский проезд хотят достроить к концу 2022 года.

Власти не скрывают, что в случае с Рпенским проездом они хотят ускорить процедуру освобождения земельных участков. Федеральные деньги для строительства есть, можно даже ускорить его темпы. Но делу мешают лишние постройки. И чиновники выплатить компенсации их владельцам строго по оценке экспертов. В случае несогласия — будут судиться.

Быстрее в суд!

— Если кто-то из собственников не согласен с суммой, названной экспертами, мы готовы, даже рады, пойти в суд и быстрее решить этот вопрос. Либо увеличим стоимость, если она действительно была занижена, либо, наоборот. У нас были прецеденты на Лыбедьской магистрали, когда суммы компенсаций понижались по решению суда, — заявил Сергей Сысуев.

Заместитель главы считает, что реальные сложности могут возникнуть с расселением шести собственников. Они категорически не согласны с предложенными условиями и готовы сражаться до последнего. Их совершенно не устраивает предложенные суммы компенсаций.

Рпенский проезд пройдет от улицы Мира параллельно Добросельской до Юбилейной.

Власти убеждают собственников жилья тем аргументом, что изъятие проводится для муниципальных нужд и на муниципальные средства. Говорят, что по решению суда может быть установлен срок выселения. Намекают, что, конечно, дадут время на поиск жилья и сбор вещей, но не больше двух месяцев.

Интересно, что обязательства по своим срокам, даже выставленным судом, мэрия соблюдает не столь пунктуально. Скажем, есть масса примеров того, как переносятся сроки переселения аварийного жилья или ремонта внутриквартальных дорог.

Справка. Рпенский проезд начали строить в ноябре 2020 года. Срок завершения – апрель 2023 года. Но подрядчик, госкомпания ДСУ-3, готова ускориться и закончить строительство на полгода раньше. Четырехполосную дорогу разделят барьерами, сделают тротуары и велодорожки. Протяженность дороги – 2, 1 километр. Длина моста через реку Рпень – 185 метров. Порядка 3 тысяч свай вобьют в грунт, чтобы укрепить будущую дорогу от влияния реки. Сейчас подрядчик занимается перекладкой инженерных сетей и монтажом свай.