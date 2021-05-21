Маленький ребёнок за рулем такси проехался по Владимиру

Во Владимире водитель такси посадил за руль движущегося автомобиля ребёнка. Это сняли на видео. На кадрах хорошо видно, как брендированная машина находится в потоке, а со стороны руля сидит малыш не старше шести лет. Транспорт сначала останавливается на светофоре, а потом возобновляет движение. Все произошло в час пик на проспекте Строителей. Видео в редакцию «Призыва» прислал очевидец событий.

Как это было

— Я ехал на троллейбусе домой, посмотрел в окно и обратил внимание на детские руки, которые крутят руль. Поскольку у меня был телефон, то, когда мы поравнялись с машиной, я снял происходящее, — рассказал «Призыву» автор видео. — Это было около шести часов вечера, все возвращались с работы, на дороге было много машин. А такси с ребенком проехало с большой скоростью.

Видео с ребенком за рулем сняли в час пик.

Если присмотреться, то на видео можно заметить человека на заднем сиденье автомобиля. Кто это — пассажир или знакомый водителя, можно только гадать. Не исключено, что в это время таксист выполнял заказ.

Чем закончилось экстремальное путешествие, неизвестно. Такси обогнало троллейбус и скрылось. Машина двигалась по левой полосе с приличной скоростью. И любой неудачный маневр мог привести к ДТП.

Сбил пенсионера

Зачастую безответственные взрослые даже не понимают, к чему может привести такой поступок. Более того, они сами снимают своих детей за рулём автомобилей и выкладывают скандальные кадры в Интернет. При этом пострадать может и ребенок на водительском кресле, и совсем неповинные люди. Страшно представить, что будет, если такая машина спровоцирует аварию на дороге или вылетит на остановку.

Так, в апреле этого года 12-летний мальчик за рулём иномарки сбил пенсионера на велосипеде. Видео аварии со ссылкой на Telegram-канал Life Shot опубликовала Лента. ру. По данным источника, папа решил научить сына управлять автомобилем и доверил ему руль. В результате на полной скорости машина потеряла управление и врезалась в 60-летнего мужчину. Тому потребовалась медицинская помощь.

Заплатила штраф

Ещё раньше в Набережных Челнах многодетная мать посадила за руль своего сына, сообщило РИА Новости. В тот момент машина двигалась со скоростью 130 км/ч. Женщина сняла поездку на камеру. Видео под названием «Счастливый сынок» посмотрели тысячи человек. Большинство комментариев были негативными.

Женщина заявила, что лишь хотела привлечь внимание к проблеме нарушения правил ДТП.

После шума в СМИ женщину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. По решению суда она выплатила 25 тысяч рублей. Её признали виновной по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни» и «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщил канал Москва 24.

Обратите внимание

Какое нарушение ждет водителя, посадившего за руль такси ребенка во Владимире, неизвестно. Мы передадим это видео в региональное управление ГИБДД. Просим обратить на него внимание.

Не исключено, что теперь водителю придется заплатить штраф по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». В этом случае размер административного наказания может достигать 3 тысяч рублей.