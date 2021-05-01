Мальчик из Радужного рассказывает истории воевавших прадедов

Битва за станцию Суровикино была в самом разгаре. Солдаты по очереди перебегали от укрытия к укрытию. Люди гибли, попадая под пули и огонь нацистских орудий. «Кручинин, пошёл!» — прозвучала команда. И молодой Виктор Степанович Кручинин рванул навстречу работающему немецкому пулемёту…

Прадедушка Владимир

Второклассник Сергей Кручинин (на верхнем снимке) из города Радужный, вспоминая своих прадедушек Виктора и Владимира, пишет: «Я горжусь своими прадедушками! Не щадя жизни, они защищали нашу страну от врага и подарили нам жизнь!»

На приложенных Сергеем фотографиях – совсем молодые люди. Они были не намного старше своего правнука – парням было по 18 лет, когда они попали на фронт. Но если младший из братьев Виктор дошёл до Победы, старший, Владимир так и остался в памяти своих родных молодым лётчиком.

К 1941-му году Владимир Степанович Кручинин окончил военную школу пилотов. «Владимир хорошо учился, был очень сильным и прадед рассказывал моему деду, что тот мог на руках подняться на второй этаж по железной банковской лестнице» — рассказывает Сергей. К сожалению, Владимиру не суждено было увидеть победу – его самолёт не вернулся с боевого задания 17 июня 1944 года.

Он выполнял разведывательный полёт во время операции на Карельском перешейке. Интересно, что семья Кручининых узнала подробности об этом полёте совсем недавно – командование полка подарило им книгу «Под знаменем Гвардии».

Прадедушка Виктор

Младший из братьев, Виктор Степанович Кручинин, прошёл с боями Украину, Румынию, Венгрию и завершил свой длительный путь в Австрии. Но начало войны застало его в городе Алексин Тульской области. Именно там он работал на пороховом заводе. В 1942-м его призвали в армию. Он довольно скоро получил специальность минометчика, после чего попал в состав полка стрелковой дивизии.

Постоянные атаки на передовой, пешие переходы по Донской степи, наступления и контрнаступления стали обыденностью в жизни 18-летнего парня. Много раз Виктор был на волосок от смерти. Например, был случай, когда в заснеженном поле он притворился убитым, чтобы немецкий снайпер перевёл огонь в другую сторону.

Но особенно интересна удивительная, почти нереальная история.

Однажды в степи советских пехотинцев атаковали немецкие танки, вырывавшиеся из окружения. И в самый последний момент возник deus ex machina – взявшиеся из воздуха две противотанковые пушки и мигом подоспевшие Т-34, быстро уничтожившие два немецких танка.

Deus ex machina (с лат. – «бог из машины») – выражение, означающее невероятную развязку чудесный выход героев из безвыходной ситуации, в которой привлекается ранее не действовавший фактор.

«Кручинин, пошёл!» В бою 7 декабря 1942 за станцию Суровикино Виктор Степанович чудом остался жив. Осколок разрывной пули ранил солдата в локоть левой руки. В итоге Виктору чуть не ампутировали руку, но парня спасла череда сложных хирургических операций и затянувшееся на долгое время лечение.

Виктор Кручинин демобилизовался в 1947 году. Он получил множество наград, вернулся на родину и обзавёлся семьей. Своего старшего сына назвал Владимиром – в честь погибшего брата-летчика.

Наши жизни – одна большая история, передающаяся из поколения в поколение. Виктор Степанович Кручинин вернулся с войны и поведал свою историю дедушке Сергея, и, разумеется, маленький Серёжа продолжит традицию. В более зрелом возрасте он расскажет её своим детям и внукам. Мы живы, пока мы в сердцах и памяти людей. Не забывайте родных, ведь когда их нет рядом, память о них – последнее, что у нас остаётся.

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека» Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/znanie33 , https://vk.com/biblfil2).