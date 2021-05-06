люди сидят у фонтана

Майская жара придет во Владимирскую область

Синоптики сообщили о  завершении арктического вторжения

Долгожданное тепло  придет во Владимирскую область. Майское арктическое вторжение позади, заверяет центр погоды «Фобос».  Уже сегодня днем температура воздуха во Владимирской области прогреется до +18 градусов. И очень кстати, так как с сегодняшнего дня во Владимире заканчивается отопительный сезон. В ближайшие дни в квартирах многоквартирных домов областного центра батареи начнут остывать.

Однако без погодных качелей все же не обойдется. В пятницу и субботу температура немного понизится. Особенно мы это почувствуем в праздничный день, 9 мая. Днем ожидается всего +10…+12 градусов. Затем снова начнет разогреваться. К середине следующей недели, согласно данным популярных погодных сервисов, в дневные часы температура прогреется до +23 градусов и без дождей.

«Погодные качели» пока сохранятся.

Пока же до конца праздничных дней прогнозируются осадки и неприятный порывистый ветер. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле.

Кратковременные дожди будут идти каждый день. От этого никуда не деться. Такая нормальная майская погода, — пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом 9 мая дождей точно не хочется. По словам Романа Вильфанда, прогноз на День Победы будет уточняться каждый день, чтобы определить, понадобится ли разгон облаков для проведения Парада Победы.

Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут понадобиться активные воздействия на погоду, но если это будет возможно, потому что надо понимать, когда, в каких случаях это возможно. Такие мероприятия готовятся, — пояснил метеоролог.

В Москве, в отличие от Владимирской области, Парад Победы состоится. В нашем регионе основные мероприятия Дня Победы пройдут во Владимирской области в онлайн-режиме. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

цветы на площади Победы

В День Победы возможен дождь.

Второй год подряд в регионе отменены Парад Победы, прохождение пеших колонн и военной техники. Шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет исключительно в Интернете. Связано это со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее синоптики поделились хорошим прогнозом погоды на лето. Температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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