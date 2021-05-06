Майская жара придет во Владимирскую область

Долгожданное тепло придет во Владимирскую область. Майское арктическое вторжение позади, заверяет центр погоды «Фобос». Уже сегодня днем температура воздуха во Владимирской области прогреется до +18 градусов. И очень кстати, так как с сегодняшнего дня во Владимире заканчивается отопительный сезон. В ближайшие дни в квартирах многоквартирных домов областного центра батареи начнут остывать.

Однако без погодных качелей все же не обойдется. В пятницу и субботу температура немного понизится. Особенно мы это почувствуем в праздничный день, 9 мая. Днем ожидается всего +10…+12 градусов. Затем снова начнет разогреваться. К середине следующей недели, согласно данным популярных погодных сервисов, в дневные часы температура прогреется до +23 градусов и без дождей.

«Погодные качели» пока сохранятся.

Пока же до конца праздничных дней прогнозируются осадки и неприятный порывистый ветер. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле.

— Кратковременные дожди будут идти каждый день. От этого никуда не деться. Такая нормальная майская погода, — пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом 9 мая дождей точно не хочется. По словам Романа Вильфанда, прогноз на День Победы будет уточняться каждый день, чтобы определить, понадобится ли разгон облаков для проведения Парада Победы.

— Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут понадобиться активные воздействия на погоду, но если это будет возможно, потому что надо понимать, когда, в каких случаях это возможно. Такие мероприятия готовятся, — пояснил метеоролог.

В Москве, в отличие от Владимирской области, Парад Победы состоится. В нашем регионе основные мероприятия Дня Победы пройдут во Владимирской области в онлайн-режиме. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

Второй год подряд в регионе отменены Парад Победы, прохождение пеших колонн и военной техники. Шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет исключительно в Интернете. Связано это со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее синоптики поделились хорошим прогнозом погоды на лето. Температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.