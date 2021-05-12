Майская гроза обрушится на Владимирскую область

На Владимирскую область надвигается гроза. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода испортится в ближайшие часы. Бушевать стихия будет и вечером. Синоптики предупреждают: при грозе порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.

Сотрудники регионального управления МЧС напоминают жителям области, что такая погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.

Ветер усилится до 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

— Будьте бдительны! — призывают владимирцев в чрезвычайном ведомстве.

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Соблюдать правила поведения при грозе очень важно. Это поможет предотвратить трагедии. В апреле в Гусь-Хрустальном убило ударом молнии женщину. Произошло это во время городского субботника. Как и все сотрудники мэрии погибшая принимала участие в уборке парка «Сказка». Во время грозы женщина находилась под высоким деревом – сосной. Ее тело с ожогами от электроудара нашли в парке. По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

Действия при грозе

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу во время грозы. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если гроза застала в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

О локальных ливнях и грозах синоптики предупреждали накануне. Однако с оговоркой, что они будут непродолжительными и вполне летними.

Ранее «Призыв» сообщал, что погода берет курс на лето, заверяют синоптики. Прохладные дни закончились. На этой неделе во Владимирской области, как и во всей Центральной России, температура воздуха начала расти. По предварительным прогнозам, в конце мая и летом погода будет умеренно теплой, суровых засух и сильных дождей не ожидается. Не будет избыточной жары, как и не будет арктического холода.