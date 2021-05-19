«Магнит» покупает «Дикси». Больше 30 магазинов области сменят хозяев

Акулы бизнеса договорились. Владельцы торговой сети «Дикси» продадут её хозяевам «Магнита». Переход завершится до 31 августа нынешнего года, но при необходимости может быть продлён ещё на месяц. Во Владимирской области находятся более трёх десятков маркетов «Дикси». На одной из интернет-карт указаны 36 торговых точек. На самом деле их больше, так как там, допустим, не фигурируют магазины этой сети в Судогодском районе, а они точно есть. Даже в посёлке Головино.

Трагедии нет

Шесть филиалов во Владимире, четыре в Вязниках, по три — в Киржаче и Муроме. Дальше меньше, но практически в каждом районном городе, а то и крупном посёлке региона-33, «Дикси» всё равно имеется.

Поглощение одной торговой сети другою нынче вряд ли кто воспринимает, как трагедию. Сетевой маркет настолько распространён, что проблема остаться без доступа к товарам населению не грозит. Возможно, появятся вопросы у рядовых работников прилавка, но, как правило, низовое звено пертурбации со сменой хозяев не касаются. Торговать магазины всё равно будут, а условия оплаты у «сетевиков» более или менее схожие.

Сделка не вызвала большого общественного резонанса в регионе-33

Последний раз болезненно население и торговый люд восприняли закрытие магазинов «Квартал» торговой сети «Амбитус». Но это было три года назад и для огорчения нашлись очень веские причины.

Во-первых, без работы тогда остались около 400 человек, поскольку сеть не купили — она обанкротилась. Во-вторых, были скандалы с выплатой зарплаты: уволенным её задерживали, выплачивали в урезанном виде и т.д. В-третьих, это был владимирский ритейл. И войти туда местным производителям (к примеру, сельхозпредприятиям и фермерам) было куда легче, чем в федеральный «крупняк».

Создатели «Амбитуса» — жители Владимира, многим известные. И то, что глобальные игроки рынка пусть не прямо, но косвенно, одним своим присутствием, разорили владимирское детище, наступили на горло нашему бизнесу, конечно же, сильно раздражало. Правда, паровой каток международного ритейла зашёл во Владимирскую область не в одночасье, и, по некоторой информации, хозяевам «Кварталов» закидывали предложения о продаже сети, но они заупрямились и решили остаться на рынке. Кончилось это плохо.

Сделка акул бизнеса

В данном же случае каких-либо особых владимирских интересов в смене хозяев торговой сети нет. Игра идёт на таком уровне, что наш скромный провинциальный регион курит в сторонке.

— Большинство магазинов у дома расположены в Москве / Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге / Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, — сообщил сайт группы компаний «Магнит».

Скорее всего, владимирцы даже не заметят изменений, которые повлечёт сделка. Внешне «Дикси» вполне могут остаться всё теми же «Дикси» с привычным оформлением.

Ведь поглотившему их «Магниту», надо полагать, пока нет резона менять бренд. Позиционирование магазинов одинаковое — «у дома» — а «Магнитов» во Владимирской области, как и в других центральных регионах страны, и так навалом. На каждом углу.

В целом по России скупается 2600 магазинов «Дикси»

Рядовые посетители «Магнитов» и «Дикси» редко заглядывают в «Форбс», но именно их кровные помогают владельцам этих сетей фигурировать в этом престижном издании. Так что порядка ради упомянем имена тех, кому действительно есть, что терять или приобретать в ходе многомиллиардной сделки.

Продают «Дикси» владельцы третьей по обороту розничной компании в России — «Меркурий Ритейл Груп Лимитед»: Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников. В принадлежащую им группу, кроме сети «Дикси», входят «Мегамарт», «Виктория», «Бристоль» и «Красное & Белое».

Покупатель — группа компаний «Магнит». Её основателем и генеральным директором долгое время был Сергей Галицкий из Краснодара, но три года назад он продал значительную долю в своей компании госбанку ВТБ.

После закрытия сделки «Магнит» сможет выйти на первые позиции в российском ритейле, потеснив X5 Retail Group. Та во Владимирской области представлена также хорошо известными сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток».