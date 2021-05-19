Магистраль М-12 прокладывают по краю кладбища в Улыбышево

В поселке Улыбышево Судогодского района началась прокладка магистрали М-12 «Москва-Казань», которую теперь уже можно назвать «Москва-Екатеринбург». Подрядчик перешёл от подготовительных работ к строительным. За неделю забито 10 свай под мост, который перекинут над действующей региональной дорогой Владимир — Радужный. Створ будущей трассы лежит вплотную к южной границе городского кладбища. Её появление помешала продвижению владимирского некрополя в этом направлении. Теперь кладбище планируют расширять на восток.

Шум на погосте

На пересечении будущего автобана М-12 с дорогой на Радужный пока не слишком многолюдно. По одну сторону фырчит асфальтоукладчик — укатывает песчаную подушку. По другую изредка оживает установка для забивки свай. Продолжается вырубка деревьев. Тут же складируется лес, вырубленный с соседних участков. Его планируют вывозить на реализацию.

На границе кладбища строительство магистрали ведёт тяжелая техника.

«Призыв» направил запрос в госкомпанию «Автодор» для уточнения подробностей прокладки магистрали в Судогодском районе. Пока на официальном сайте компании нет информации, что по строительству участков М-12 во Владимирской области получено положительное заключение госэкспертизы. Только это, видимо, останавливает подрядчиков от активных работ. А так проекты уже разработали, согласовали с властями, утрясли с надзорными структурами, обсудили с жителями.

Соседи стартовали

На сайте «Автодора» сообщили, что есть положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в части подготовки территории 4-го этапа трассы. Он пройдет в Нижегородской области. Проект предусмотрел мероприятия по охране объектов культурного наследия. В частности, проведение раскопок на общей площади около 30 тысяч квадратных метров, в том числе в поселениях эпохи бронзы, мезолита, IV тыс. лет до н.э.

Трасса М-12 в целом строится в восемь этапов.

Кроме того, в ходе подготовительных работ 4-го этапа планируется устройство строительных площадок для сооружения мостового перехода через реку Оку, устройство причальных сооружений. Этот мост станет одной из трех уникальных мостовых конструкций. Он будет вантовый и дойдёт до Мурома.

Первый асфальт

На 8-м этапе построят мост длиной три километра через Волгу в Татарстане. А в рамках 6-го этапа монолитный мост возведут через Суру Нижегородской области.

Длина М-12 от Москвы до Казани — более 800 километров.

«Автодор» сообщает, что активные строительные работы ведутся на нулевом этапе в Татарстане и 8-м этапе М-12 в Московской области. Асфальт начали укладывать на технологической дороге и для проезда местных жителей к населенному пункту Гребени, находящемуся на берегу реки Волги. А ещё поблизости от Москвы, на 48-м километре будущей трассы, где разворачивается производство асфальтобетона.

На всех участках строительства продолжают подготовку территории: ведут перенос коммуникаций, вырубают лес, возводят общежития и столовые, готовят к запуску асфальтовые заводы, строят технологические дороги для подвоза стройматериалов и техники к месту прохождения новой трассы. Все это позволит ускорить темпы строительства магистрали после заключения госэкспертизы.