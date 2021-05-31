Лыжероллерную трассу построят в лесопарке «Дружба»

Во Владимире построят лыжероллерную трассу. Она появится в лесопарке «Дружба». Сайт мэрии опубликовал постановление администрации города на подготовку проектов планировки и межевания территории. Протяженность лыжероллерной трассы составит 7,8 километра. Её сделают освещённой.

Проект планировки необходим, в первую очередь, для размещения линий электроснабжения. Перед разработкой документа городская администрация проведёт общественные обсуждения. Дата их ещё не назначена.

Говорят о лыжах, думают о стройке

Проектом уточнят место будущей лыжероллерной трассы, а также объектов и инженерных сооружений для её обслуживания и электроснабжения. В перспективе в «Дружбе» будет построено пневмобиатлонное стрельбище. Электроснабжение под него предусмотрят в рамках разрабатываемого проекта.

Отдельно архитекторов просят изучить возможность застройки территории в границах зон будущей трассы. Возможность застройки лесопарка «Дружба» обсуждают последние несколько лет. Городские власти убеждают жителей, что жилой квартал не затронет зелёной зоны. Он будет по соседству, не ближе. Но уже сейчас высотки поднимаются на границе с муниципальном парком «Дружба», аккурат у его забора. И жители в напряжении.

Жители юго-западного района опасаются, что застройщик двинет на земли лесопарковой зоны.

Памятник природы регионального значения «Лесной парк «Дружба» имеет охранный статус. Расположен рядом с муниципальным парком культуры и отдыха «Дружба». Имеет площадь 262 га, площадь охранной зоны — 25 га. Памятник природы образован с целью сохранения лесной экосистемы широколиственного и смешанного типа — уникального природного объекта, имеющего большое природоохранное, рекреационное, научно-образовательное и спортивно-оздоровительное значение.

История проектов

Первую лыжероллерную трассу во Владимире лет восемь назад обещали сделать на Студеной горе. Лыжники должны были катить по спуску к стадиону «Торпедо». Но не прокатило. Строительство трассы планировали за счёт частника. Тот не стал инвестировать проект.

В Александрове дело пошло шустрее. Там реализуют большой проект лыжероллерной трассы. Главным её объектом станет лыжно-биатлонный стадион с трибунами на 158 мест и навесом.

Во Владимире лыжники-любители давно жалуются на недостаток обустроенных площадок. В Загородном парке и парке «Дружба» делают лыжни, но не хватает наружного освещения. Занимаются же лыжники по вечерам после работы, когда зимой на улице уже темно.

В этом году депутаты владимирского горсовета добились выделения дополнительной суммы на освещение части Загородного парка. Но про строительство трассы речь не шла.