Лужи, оригами и печенье с корицей: чем удивит фестиваль бэби-спектаклей

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Кукольные постановки офлайн и онлайн
С 27 мая по 2 июня во Владимире пройдет Международный фестиваль кукольных бэби-спектаклей «МалышОК» (0+). В этом году он пройдет и офлайн, и в онлайн-формате. На сцене областного театра кукол свои постановки представят 11 российских коллективов. Трансляция спектаклей из Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Болгарии можно будет посмотреть на канале «PRO. Культура.РФ» и в социальных сетях Владимирского театра кукол. Все спектакли рассчитаны на детей младшего возраста — от 10 месяцев до 6 лет. Их длительность не превышает 30-45 минут.
Главная идея появления театров на подушках и бэби-спектаклей – раскрыть двери в мир искусства для ребёнка как можно раньше. Спектакли для самых юных зрителей становятся всё более востребованными. А это требует особой подачи и особых театральных средств. Для наших кукольников, как и для коллег из других театров, участие в фестивале «МалышОК» – это уникальный обмен опытом и возможность понять, куда двигаться дальше, создавая сказку для маленьких зрителей. Что же предложит фестиваль самым юным владимирцам и их родителям?
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28 мая: Вивальди, оригами и краски
В 10.00 и 11.30 Орловский театр кукол покажет спектакль «Времена года». В основе сюжета – жизнь и приключения Зайчика, глазами которого дети узнают о разных временах года, наблюдают природный круговорот. Основу музыкального сопровождения спектакля образует скрипичный цикл Вивальди «Времена года». Спектакль интерактивный, и ребенок сможет потрогать в нем кукол.
В 10.30 и 17.00 московский арт-чердак «Мамин театр» представит «Бумажную сказку». Все декорации и реквизит спектакля выполнены в технике оригами. Это история о зайце, который стеснялся своих ушей и считал их неправильными. Он пытался их переделать на манер других животных, но в итоге стал посмешищем для всего леса. Но однажды он услышал своими длинными и чуткими ушами надвигающийся ураган, предупредил всех лесных жителей и спас их от гибели.
В 12.00 и 16.30 «Первый театр» из Москвы представит спектакль «Весна». На большом мольберте нарисуем теплое солнце и добавим в него яркие краски! Будем вместе играть весеннюю музыку и валяться в одуванчиках! Предлагаются рисование большой весенней картины водными красками и игра на таких уникальных музыкальных инструментах, как глюкофон, чаймс, краталы. Возьмите запасную одежду для малыша!
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29 мая: снежки, лужи и «услада досуга»
В 10.00 и 17.00 семейный театр кукол «Чемоданчик» из Костромы покажет «Зимнюю сказку». Это спектакль по мотивам сказки «Лиса и Волк». Артисты вместе с детьми и снежные забавы вспомнят, и снеговика слепят, и в снежки поиграют. А потом в избу к Деду с Бабой погреться попросят. И за тестом последят, и на зимнюю рыбалку пойдут!
В 10.00 и 16.30 Любимейший актёр «Первого театра», друг всех детей, охотник за осенними листьями — лучший пёс Энди ждёт всех на спектакле «Осень». Обещаны настоящий дождь и лужи. Не забудьте запасную одежду — в постановке будут краски и вода!
В 11.00 и 17.30 Краснодарский краевой театр кукол покажет спектакль «Гуси-Лебеди». Он поучительный и вместе с тем легкий, как всякая сказка. Раньше такие представления именовали в простонародье «усладой досуга». Глядя на героев, юные зрители познают добро и учатся быть внимательными и ответственными. Сам спектакль динамичен, наполнен юмором и яркими красками.
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30 мая: печенье, пенечки, Бяка-Бука и прочие сладости
В 10.00 и 12.00 «Первый театр» покажет «Щелкунчика». В сказочном городе Конфетенбурге уже выпал снег, Королева замесила тесто, Мышиный король нашел припрятанные от него конфеты, а это значит, что праздник будет! Во время спектакля артисты вместе с малышами сделают настоящее праздничное печенье с корицей. Берите с собой фартуки!
В 10.00 и 16.30 Кстовский театр кукол привезет постановку «Тайны сказочного леса». Открывая дверь, зрители попадают в сказочный лес и становятся участниками удивительных приключений! Уютная атмосфера, мягкая поляна с пенечками. А еще все можно и нужно трогать!
В 11.00 и 17.00 на сцене выступит Московский детский камерный театр кукол с постановкой «Маленький Енот». Это интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам стихотворения Бориса Заходера. Вместе с актерами малыши поиграют в слова и предметы. Что любит кушать чемодан-бегемот? Где живет еж-щетка? Как поет падающая звезда? И, наконец, зрители узнают, как выглядят Бяка и Бука.
В 17.30 перед зрителями выступят хозяева фестиваля — Владимирский театр кукол. Они покажут «Терем-теремок. Сладкая история». Это актуальная на сегодняшний день история о дружбе, взаимовыручке и храбрости.
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31 мая: вокалисты из соломы, стихи Маршака и потешки
В 10.00 и 16.30 московский театр «В гостях у Кузи» покажет спектакль «Соломенный бычок». Это музыкальное зрелище для любителей театра старше трех лет. В изготовлении авторских кукол и декораций использованы натуральные материалы: сено, солома, древесина, холст, лен. Традиционные персонажи сказки исполняют песни на классические мотивы из Чайковского, Моцарта, Бетховена, Безе.
В 11.00 и 17.00 Костромской областной театр кукол покажет моноспектакль Марии Логиновой по стихам Самуила Маршака «Про мышонка». Яркая, простая и добрая сказка призывает малышей к соучастию. Юные зрители с радостью хором скандируют знакомые стихи, а кто не знает – выучивает.
В 12.00 независимый театральный проект из Москвы «Panama» представит спектакль «Шла коза по лесу». Это новый, очень красивый спектакль в жанре бэби-театра на основе народных потешек и игр, в которые можно играть вместе с ребенком. Вас ждёт живая музыка, красивый вокал и тёплая, почти семейная атмосфера!
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1 июня: коза рогатая и прочие звери
В 10 часов независимый театральный проект из Москвы «Panama» повторит свой спектакль «Шла коза по лесу». А в 11 часов Владимирский театр кукол вновь покажет постановку «Терем-теремок. Сладкая история».
Цена билета — от 270 до 670 рублей. Приобрести их можно непосредственно в кассе Владимирского театра кукол или онлайн. Не забывайте, что наполняемость зала — всего 50%.
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Онлайн-спектакли
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: teatr-chemodanchik.ru