Лужи, оригами и печенье с корицей: чем удивит фестиваль бэби-спектаклей

С 27 мая по 2 июня во Владимире пройдет Международный фестиваль кукольных бэби-спектаклей «МалышОК» (0+). В этом году он пройдет и офлайн, и в онлайн-формате. На сцене областного театра кукол свои постановки представят 11 российских коллективов. Трансляция спектаклей из Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Болгарии можно будет посмотреть на канале «PRO. Культура.РФ» и в социальных сетях Владимирского театра кукол. Все спектакли рассчитаны на детей младшего возраста — от 10 месяцев до 6 лет. Их длительность не превышает 30-45 минут.

Главная идея появления театров на подушках и бэби-спектаклей – раскрыть двери в мир искусства для ребёнка как можно раньше. Спектакли для самых юных зрителей становятся всё более востребованными. А это требует особой подачи и особых театральных средств. Для наших кукольников, как и для коллег из других театров, участие в фестивале «МалышОК» – это уникальный обмен опытом и возможность понять, куда двигаться дальше, создавая сказку для маленьких зрителей. Что же предложит фестиваль самым юным владимирцам и их родителям?