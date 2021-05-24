Лучшим педагогом Владимирской области стала учитель английского языка

Во Владимире наградили победителей и лауреатов XXX регионального конкурса «Педагог года-2021». Участие в нем приняли учителя городских и сельских школ, педагоги дошкольных организаций и дополнительного образования. В этом году на конкурс было принято 46 заявок. По итогам работы экспертных комиссий в очном этапе конкурса участвовали 10 учителей- предметников, 6 воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 7 педагогов дополнительного образования, 3 учителя-дефектолога и 3 педагога-психолога.

По результатам конкурсных испытаний победителем стала учитель английского языка средней школы № 15 города Гусь-Хрустального Екатерина Кузнецова. В сентябре она представит Владимирскую область на конкурсе «Учитель года России».

Победителей также выбрали в шести номинациях:

– «Педагог-психолог» – Маргарита Мартынова, педагог-психолог детского сада № 4 «Золотой ключик» Собинского района;

– «Педагог-новатор» – Анастасия Попова, учитель английского языка Вяткинской школы Судогодского района;

– «Педагог-мастер» – Александр Молодцов, учитель информатики Осиповской школа имени Т.Ф. Осиповского Ковровского района;

– «Учитель-дефектолог» – Светлана Лазарева, учитель-логопед учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Исток» Суздальского района;

– «Педагог-воспитатель» – Татьяна Морозова, воспитатель детского сада № 13 города Владимира;

– «Сердце отдаю детям» – Наталья Епифанова, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей имени Героя Российской Федерации Владимира Вячеславовича Селиверстова».

Победителю и лауреатам вручили подарки и премии.

Примечательно, что в номинации «Педагог-воспитатель» вновь победила педагог из владимирского детского сада № 13. Татьяна Морозова — уже третий педагог данного ДОУ, который будет представлять наш регион на федеральном конкурсе «Воспитатель года России».

В предыдущие годы неоценимый опыт и по жемчужине — главному символу конкурса — привезли педагоги «Карамельки» Алена Фурина и Ирина Папурина. Теперь поездка в Краснодар предстоит Татьяне Морозовой. Главный конкурс «Воспитатель года России» состоится в ноябре 2021.

Ранее «Призыв» рассказывал об итогах областных конкурсов на звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием. В числе победителей — три врача и четыре медработника среднего звена. Теперь им предстоит принять участие во всероссийском этапе конкурса.