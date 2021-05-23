Лихачи спровоцировали два крупных ДТП во Владимире и Ковардицах

Смертельная авария произошла около села Ковардицы Муромского района накануне вечером. Там 26-летний водитель «Mazda» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ», который в это время поворачивал налево, сообщила предварительную информацию пресс-служба УМВД России по Владимирской области. В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка «ВАЗа». Вёзший её водитель госпитализирован с серьезными травмами. Шофёр другой машины и 30-летний пассажир отправлены на амбулаторное лечение.

Коварный поворот

Отечественный автомобиль двигался в попутном направлении с «Mazda». Удар был очень сильный. «ВАЗ» получил повреждения с двух сторон.

Авария случилась около 6 часов вечера в субботу, 22 мая, на 20-м километре дороги «Владимир-Муром».

Во время смертельной аварии на улице было светло и ясно. Проезжая часть – сухая и чистая. Не было никаких дорожных и погодных осложнений.

— В этом месте нередко бьются, на этом участке выход из поворота, с виду кажется, что поворот плавный, но нет, — делятся комментариями автомобилисты в группе «Подслушано Автомобилистов». — Видел эту машину по дороге. До аварии чуть не сбрил 5 машин, при очередной попытке обгона влетел в эту «Ладу».

ГИБДД проводит проверку. Выясняет все обстоятельства произошедшего в Муромском районе.

Авария у хлебокомбината

Еще одна крупная авария произошла во Владимире. Про этот резонансный случай сообщили во многих автомобильных группах и городских сообществах. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 32-летний водитель «Hyundai» врезался в «Ford». Тот стоял на светофоре перед пешеходным переходом у хлебокомбината на Большой Нижегородской.

После столкновения «Ford» отбросило на встречную полосу, где тот врезался в «Иж», тоже стоявший на светофоре. Машина «Hyundai» после удара выехала на тротуар и врезалась в рекламный щит сзади остановочного павильона.

Чудом лихая иномарка никого не задела на остановке общественного транспорта

ДТП случилось вчера, 22 мая в девятом часу вечера. Автомобиль «Hyundai», по наблюдениям очевидцев, летел с Вокзальной. В полиции подтвердили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В сети появилось несколько видео, где лихач ползает около машины на четвереньках.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС. Потребовалась помощь, чтобы водители «Ford» и «Иж» выбрались из машин. «Скорая» потребовалась виновнику аварии. Его госпитализировали. Медпомощь на месте ДТП оказали водителю другой иномарки.

В этом году на дорогах области зарегистрировано 470 ДТП с 54 погибшими и 681 ранеными. 427 аварий по вине водителей транспортных средств. Из-за пьяных водителей случилось 41 ДТП. В них 8 человек погибли и 66 получили травмы различной степени тяжести.