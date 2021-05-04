Льготы детям полицейских и упрощение налоговых вычетов — изменения законодательства в мае

За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит:

для водителя — 5 тыс. руб.;

для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.