Курский вокзал закрывают? Куда поедут поезда из Владимира

С 29 мая все «Стрижи» и большая часть «Ласточек» из Владимира перестанут приходить на Курский вокзал. Это связано со строительством там дополнительных путей. Сначала говорили, что скоростные поезда начнут прибывать на станцию «Локомотив» Московского центрального кольца (МЦК) с 15 марта, позже дату перенесли на конец мая. Какие поезда останутся на Курском, куда подевались ларьки с едой и при чем тут футбольный стадион, расскажем в этом материале.

Не каждая «Ласточка» долетит на «Восточный»

Официальные пресс-релизы говорят об изменении движения поездов нижегородского направления. Новации коснутся также и ивановских составов, следующих через Владимир. Правда, не всех.

Итак, какие поезда сохранят традиционный маршрут и будут прибывать из нашего города на привычный всем владимирцам Курский вокзал? Это три «Ласточки», которые отходят из Владимира в 03.06, 08.40 и 21.03. А кроме них — «Сапсаны», электрички и экспрессы.

«Москва МК Восточный», она же «МЦК Локомотив», отмечена как станция назначения у всех «Стрижей», походящих через Владимир.

Теперь что касается обратного пути — из Москвы во Владимир. С «Восточного» будут стартовать все «Ласточки», кроме ночной 718Я, которая выезжает из столицы в 01.56, и дневных 838Я и 732Г (отправление в 14.09 и 16.35).

На Курском остаются «Спасаны», электрички и экспрессы, следующие во Владимир.

Что за «Восточный»?

Вокзальный комплекс «Восточный», открытие которого намечено на конец мая, будет включать в себя несколько терминалов. Первый — терминал «Черкизово», второй — станция МЦК «Локомотив», третий — станция метро «Черкизовская».

Новых вокзалов в Москве не появлялось несколько десятков лет.

Транспортный узел объединит потоки пассажиров поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта.

— «Восточный» — временное название, — сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. — Этот вокзал позволит изменить маршруты поездов, которые сейчас проходят транзитом через Курский вокзал.

Слухи про «Локомотив»

В районе станции метро «Черкизовская», кроме нового вокзального комплекса, находится кое-что еще, принадлежащее ОАО «РЖД», — стадион футбольной команды «Локомотив». Перед последним матчем сезона болельщикам объявили, что матчи их команды будут проходить на «Лужниках».

Сразу поползли слухи, связывающие закрытие стадиона с появлением нового вокзального комплекса. В сеть попало неподписанное письмо руководителя «РЖД» мэру Москвы с просьбой о долгосрочной аренде «Лужников».

— Говорили о том, что на месте стадиона «Локомотив» построят торгово-офисные центры, гостиницу. От письма Белозеров уже открестился. По словам мэра Москвы, планов по расширению нового вокзального комплекса нет, — рассказал болельщик ФК «Локомотив» Сергей Тройнич.

Что будет с Курским?

Курский вокзал закрывается для поездов дальнего следования. Работы по его реконструкции уже начались. Именно с этим связано исчезновение всех кафе и магазинов с его территории. Ремонт вокзала и перегона должен закончиться в ближайшие три года.

После реконструкции на Курсом не останется низких платформ. Это значит, что «Стрижи» прибывать туда больше никогда не будут. Но другие поезда могут вернуться.

— По возможности будем стараться какое-то количество традиционных поездов сохранить на Курском вокзале. Какие будут перенесены на «Восточный» навсегда, станет известно в ближайшее время, — заверил Дмитрий Пегов.

«Ласточки», возможно, со временем вернутся на Курский вокзал. Все зависит от пассажиров. В РЖД говорят, что, если людям «Восточный» понравится больше, скоростные поезда останутся там. Есть вариант, что их отправят и на другие вокзалы.

Главное, о чем нужно помнить, покупая билет Владимир-Москва и обратно, — проверяйте, на какой вокзал (или с какого) приходит (или отправляется) ваш поезд. И не забывайте, что на Курском больше ничего из еды и вещей не продают.