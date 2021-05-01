Скомово, Точка на карте

Куда на майские? Субъективная подборка путешествий от «Точки на карте»

Места региона, которые впечатлили команду проекта

  1. Региональные путешествия набирают популярность

    В этом году майские праздники растянулись на целых 10 дней. И чем же заняться, если вы не спланировали дальние поездки, а огородные работы вас, как и меня, не вдохновляют?  У проекта «Точка на карте» есть много идей на этот счет.  За 1,5 года активной работы в проекте (а мы выходим практически еженедельно) наша команда сделала 50 уникальных выпусков об интересных местах Владимирского региона и много где побывала.  И можно сказать, что в самостоятельных региональных путешествиях мы стали  экспертами.

    А поскольку мы еще и люди увлекающиеся, то у нас определились свои фавориты.  И сегодня я расскажу о местах, которые впечатлили лично меня,  автора и продюсера проекта «Точка на карте»,  и куда я сама с удовольствием езжу повторно.  А потому советую и другим.

    Дарья Ермолина на валах крепости Осовец, о которой будет один из ближайших выпусков

    Это я пью чай на валах древней крепости Осовец в Собинском районе, готовим новую программу

     

  2. Колокшанский истукан, бизнесмен Фома и школа в чистом поле

    И в первую очередь я приглашаю вас на мою малую родину, в окрестности поселка Колокши Собинского района, главной достопримечательностью котороголет 10 назад стал огромный Колокшанский истукан, установленный на высоком берегу Клязьмы. Весной в наших краях очень красиво, еще можете успеть на разлив и сделать красивые фото на лугу близ Свято-Никольского храма.

    Заливной луг _Колокша

    Свято-Никольский храм в лучах заката, село Устье

    Кто и зачем поставил на берегу Клязьмы гигантского истукана, что не так со временами года в снимавшемся в селе Устье фильме «Про бизнесмена Фому» (16+) и почему местную школу построили в чистом поле, в одном из выпуском нашей программы рассказал мой сын, владимирский школьник Алексей Ермолин. Смотрите видео! Текстовый вариант маршрута с фото здесь. 

    Полезная информация:

    -Расстояние от Владимира до с. Устье – около 28 км. 

    -Протяженность маршрута – около 5 км.

    -Затраченное время – 1,5 часа.

    -Питание – перекус и горячий чай — лучше взять с собой. На ст. Колокша есть только обычные продуктовые магазины, а отель «Рублевские зори» сейчас официально закрыт. В самом Устье магазинов нет.

    -Конную прогулку лучше заказать заранее, созвонившись с КСК «Рублевские зори»: 8 (903) 831-91-53.

    -Свято-Никольский храм действует, в нем проходят богослужения.

    -Сосновый бор прекрасен в любое время года, воздух чистейший.

    -Фото получаются шикарными везде.

  3. Два венца города Вязники

    Это классика. Вязниковские краеведы считают, что изначально город стоял аж на семи венцах. Сегодня их меньше. Приглашаем вас на прогулку по двум самым красивым и живописным: Толмачевскому и Солдатскому, или Портяночному.  Мы свою программу снимали в ноябре, и сейчас с главной смотровой площадки Вязников на пойму Клязьмы открываются совершенно другие виды. Не менее прекрасные, чем поздней осенью.

    Вид с Толмачевского венца весной, фото Никиты Ефимова

    Почему Вязники называют городом героев, остатки укреплений какой древней крепости можно увидеть с самой высокой точки и почему один из венцов был назван Солдатским? На эти вопросы ответит Никита Ефимов, блогер, журналист, редактор вязниковской газеты «Маяк». И программу о вязниковских венцах мы снимали именно с ним. Текстовый вариант здесь.

    А после прогулки по венцам можно заглянуть в единственный в России Музей песни XX века.  О нем мы недавно делали отдельную программу.

  4. Владимирский тяжеловоз, душистый хмель и бравые гусары. Едем в Гаврилов Посад!

    А об этом предновогоднем путешествии мы до сих пор вспоминаем с особым чувством. Добро пожаловать в Гаврилов Посад, на родину владимирского тяжеловоза, а еще в город русских национальных напитков и гусарской удали. Чуть больше года назад здесь открылся музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод», экспозиции которого и рассказывают обо всем перечисленном. Будет интересно и детям, и взрослым! Причем в любое время года. Одних самоваров здесь более 300 экземпляров! Самых разнообразныхз форм, размеров  и назначений.

    Самовары

    Самоварный зал музея впечатляет

    Правда ли, что самовары могли не только кипятить, но и охлаждать напитки, чем упряжь тяжеловоза отличалась от упряжи обычного коня, откуда пошло выражение «Ложка дегтя в бочке меда», сколько литров в русской четверти и что делали в Гаврилове Посаде 1649 гусар, рассказывают основатель и владелец Музея русских национальных напитков Игорь Кехтер и наш народный экскурсовод Валерий Князев. Кто еще не успел ознакомиться,  посмотрите видео или почитайте материал. И можно ехать!

    Полезная информация:

    -Расстояние от Владимира от Гаврилова Посада – 66 км.

    -Дорога хорошая, время в пути – около часа.

    -Вход для взрослых на экспозиции – 300 рублей, для детей – 100 рублей.

    -Музей интерактивный, экспонаты можно трогать.

    -Работает ежедневно с 10 до 19 часов.

    -Можно заказать экскурсовода.

    -Не забудьте прогуляться по центру города и сделать фото с памятником владимирскому тяжеловозу.

  5. Путешествие в Борисоглеб, старинное село священнослужителей

    Это путешествие запонилось мне особенно. И в первую очередь потому, что здесь мы соприкоснулись с людьми, которые искренне любят свою малую родину и делают все возможное, чтобы она процветала и становилась только краше. Отец Олег Рябышев, настоятель Казанской церкви села Борисоглеб, сам  разработал маршрут по Баглачевскому приходу и сам проводит эскурсии для всх желающих. И окружают его такие же светлые и увлеченные люди, силами которых был восстановлен храм и старинный святой источник, затерянный в местных лесах.

    Князь-Владимирский источник близ деревни Нижняя Занинка.

    Князь-Владимирский источник близ деревни Нижняя Занинка. В центре — отец Олег Рябышев и хранитель источника Лев Васильевич Карев 

    Почему село называют селением священнослужителей, сколько ступеней ведет на 30-метровую колокольню Казанской церкви, что значит топоним «волостка Баглача» и как удалось в мещерских лесах обнаружить святой источник с целебной водой, рассказывает отец Олег Рябышев.  Смотрите видео или читайте текстовый вариант маршрута.

    Полезная информация:

    -По Баглачевскому приходу можно путешествовать самостоятельно, а можно приехать группой, попросив об экскурсии, которую с удовольствием проведет настоятель храма  Олег Рябышев. Телефон:  8 (906) 564-61-19.

    -При желании можно  покататься на лошадях. Прогулку организуют для вас на конной базе «Баглачево». Свяжитесь заранее.

    -Обязательно поднимитесь на колокольню. Вход сюда – за небольшое пожертвование, так как прихожане восстанавливают звонницу.

    -В Борисоглебе можно переночевать, перекусить (нужно только заблаговременно уведомить настоятеля о вашем приезде).

    -И, конечно, прогуляйтесь до Князь-Владимирского источника, куда можно попасть из деревни Нижняя Занинка. Если опасаетесь не найти, обратитесь к местному жителю и хранителю источника Льву Васильевичу Кареву (его дом слева от пруда). Он с удовольствием проводит.

  6. Путешествие в Медвежий Угол. Едем к северным окраинам Юрьева Ополья

    А эта летняя поездка обернулась большим туром по полям Юрьева Ополья. И здесь главное, чтобы погода не подкачала, поэтому, преждем чем отправиться по нашему маршруту, изучите прогнозы синоптиков. Вместе с народным гидом Валентинычем мы посетили древний город Мстиславль, который давно исчез с карты региона, но от него остались огромные рукотворные валы, возведённые в начале XII века.  Заглянули в старинное село Подолец, где увидели чудесный храм Троицы Живоначальной, построенный боярами Милославскими в стиле московского узорочья.

    Храм Троицы Живоначальной в Подольце - памятник федерального значения

    Храм Троицы Живоначальной в Подольце — памятник федерального значения

    А еще в это путешествие мы попытались раскрыть тайны курганного могильника Круглый Куст. Захоронения здесь датируются аж X веком. При этом могил вы здесь не увидите, только курганы. Это самый древний способ погребения, который был свойственен многим народам, в том числе и славянам. Интересно? Тогда смотрите видео и, если понравится, отправляйтесь по нашим следам.  Точно не пожалеете! Места тут дикие, поэтому берегитесь клещей, они как раз сейчас активизировались. Текстовый вариант путешествия здесь. 

     Полезная информация:

    -С собой нужно прихватить  перекус (магазины тут на вес золота), хорошее настроение, фотоаппарат и  желание изучать свою малую родину.

    -Путешествовать рекомендуем на машине. Общее расстояние (из Владимира и обратно) – около 220 километров.

    -Затраченное время – 6 часов.

    На этом все. И какое бы направление вы бы ни выбрали, мы желаем вам хороших выходных и познавательных путешествий по нашей любимой Владимирской области. Попутного ветра всем в паруса!  А проект «Точка на карте» продолжает работать над новыми выпусками, встретимся сразу после майских!

Дарья Ермолина

Фото и видео «Призыва»

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