Куда на майские? Субъективная подборка путешествий от «Точки на карте»

В этом году майские праздники растянулись на целых 10 дней. И чем же заняться, если вы не спланировали дальние поездки, а огородные работы вас, как и меня, не вдохновляют? У проекта «Точка на карте» есть много идей на этот счет. За 1,5 года активной работы в проекте (а мы выходим практически еженедельно) наша команда сделала 50 уникальных выпусков об интересных местах Владимирского региона и много где побывала. И можно сказать, что в самостоятельных региональных путешествиях мы стали экспертами.

А поскольку мы еще и люди увлекающиеся, то у нас определились свои фавориты. И сегодня я расскажу о местах, которые впечатлили лично меня, автора и продюсера проекта «Точка на карте», и куда я сама с удовольствием езжу повторно. А потому советую и другим.