Куда на майские? Субъективная подборка путешествий от «Точки на карте»

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Региональные путешествия набирают популярность
В этом году майские праздники растянулись на целых 10 дней. И чем же заняться, если вы не спланировали дальние поездки, а огородные работы вас, как и меня, не вдохновляют? У проекта «Точка на карте» есть много идей на этот счет. За 1,5 года активной работы в проекте (а мы выходим практически еженедельно) наша команда сделала 50 уникальных выпусков об интересных местах Владимирского региона и много где побывала. И можно сказать, что в самостоятельных региональных путешествиях мы стали экспертами.
А поскольку мы еще и люди увлекающиеся, то у нас определились свои фавориты. И сегодня я расскажу о местах, которые впечатлили лично меня, автора и продюсера проекта «Точка на карте», и куда я сама с удовольствием езжу повторно. А потому советую и другим.
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Колокшанский истукан, бизнесмен Фома и школа в чистом поле
И в первую очередь я приглашаю вас на мою малую родину, в окрестности поселка Колокши Собинского района, главной достопримечательностью котороголет 10 назад стал огромный Колокшанский истукан, установленный на высоком берегу Клязьмы. Весной в наших краях очень красиво, еще можете успеть на разлив и сделать красивые фото на лугу близ Свято-Никольского храма.
Кто и зачем поставил на берегу Клязьмы гигантского истукана, что не так со временами года в снимавшемся в селе Устье фильме «Про бизнесмена Фому» (16+) и почему местную школу построили в чистом поле, в одном из выпуском нашей программы рассказал мой сын, владимирский школьник Алексей Ермолин. Смотрите видео! Текстовый вариант маршрута с фото здесь.
Полезная информация:
-Расстояние от Владимира до с. Устье – около 28 км.
-Протяженность маршрута – около 5 км.
-Затраченное время – 1,5 часа.
-Питание – перекус и горячий чай — лучше взять с собой. На ст. Колокша есть только обычные продуктовые магазины, а отель «Рублевские зори» сейчас официально закрыт. В самом Устье магазинов нет.
-Конную прогулку лучше заказать заранее, созвонившись с КСК «Рублевские зори»: 8 (903) 831-91-53.
-Свято-Никольский храм действует, в нем проходят богослужения.
-Сосновый бор прекрасен в любое время года, воздух чистейший.
-Фото получаются шикарными везде.
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Два венца города Вязники
Это классика. Вязниковские краеведы считают, что изначально город стоял аж на семи венцах. Сегодня их меньше. Приглашаем вас на прогулку по двум самым красивым и живописным: Толмачевскому и Солдатскому, или Портяночному. Мы свою программу снимали в ноябре, и сейчас с главной смотровой площадки Вязников на пойму Клязьмы открываются совершенно другие виды. Не менее прекрасные, чем поздней осенью.
Почему Вязники называют городом героев, остатки укреплений какой древней крепости можно увидеть с самой высокой точки и почему один из венцов был назван Солдатским? На эти вопросы ответит Никита Ефимов, блогер, журналист, редактор вязниковской газеты «Маяк». И программу о вязниковских венцах мы снимали именно с ним. Текстовый вариант здесь.
А после прогулки по венцам можно заглянуть в единственный в России Музей песни XX века. О нем мы недавно делали отдельную программу.
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Владимирский тяжеловоз, душистый хмель и бравые гусары. Едем в Гаврилов Посад!
А об этом предновогоднем путешествии мы до сих пор вспоминаем с особым чувством. Добро пожаловать в Гаврилов Посад, на родину владимирского тяжеловоза, а еще в город русских национальных напитков и гусарской удали. Чуть больше года назад здесь открылся музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод», экспозиции которого и рассказывают обо всем перечисленном. Будет интересно и детям, и взрослым! Причем в любое время года. Одних самоваров здесь более 300 экземпляров! Самых разнообразныхз форм, размеров и назначений.
Правда ли, что самовары могли не только кипятить, но и охлаждать напитки, чем упряжь тяжеловоза отличалась от упряжи обычного коня, откуда пошло выражение «Ложка дегтя в бочке меда», сколько литров в русской четверти и что делали в Гаврилове Посаде 1649 гусар, рассказывают основатель и владелец Музея русских национальных напитков Игорь Кехтер и наш народный экскурсовод Валерий Князев. Кто еще не успел ознакомиться, посмотрите видео или почитайте материал. И можно ехать!
Полезная информация:
-Расстояние от Владимира от Гаврилова Посада – 66 км.
-Дорога хорошая, время в пути – около часа.
-Вход для взрослых на экспозиции – 300 рублей, для детей – 100 рублей.
-Музей интерактивный, экспонаты можно трогать.
-Работает ежедневно с 10 до 19 часов.
-Можно заказать экскурсовода.
-Не забудьте прогуляться по центру города и сделать фото с памятником владимирскому тяжеловозу.
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Путешествие в Борисоглеб, старинное село священнослужителей
Это путешествие запонилось мне особенно. И в первую очередь потому, что здесь мы соприкоснулись с людьми, которые искренне любят свою малую родину и делают все возможное, чтобы она процветала и становилась только краше. Отец Олег Рябышев, настоятель Казанской церкви села Борисоглеб, сам разработал маршрут по Баглачевскому приходу и сам проводит эскурсии для всх желающих. И окружают его такие же светлые и увлеченные люди, силами которых был восстановлен храм и старинный святой источник, затерянный в местных лесах.
Почему село называют селением священнослужителей, сколько ступеней ведет на 30-метровую колокольню Казанской церкви, что значит топоним «волостка Баглача» и как удалось в мещерских лесах обнаружить святой источник с целебной водой, рассказывает отец Олег Рябышев. Смотрите видео или читайте текстовый вариант маршрута.
Полезная информация:
-По Баглачевскому приходу можно путешествовать самостоятельно, а можно приехать группой, попросив об экскурсии, которую с удовольствием проведет настоятель храма Олег Рябышев. Телефон: 8 (906) 564-61-19.
-При желании можно покататься на лошадях. Прогулку организуют для вас на конной базе «Баглачево». Свяжитесь заранее.
-Обязательно поднимитесь на колокольню. Вход сюда – за небольшое пожертвование, так как прихожане восстанавливают звонницу.
-В Борисоглебе можно переночевать, перекусить (нужно только заблаговременно уведомить настоятеля о вашем приезде).
-И, конечно, прогуляйтесь до Князь-Владимирского источника, куда можно попасть из деревни Нижняя Занинка. Если опасаетесь не найти, обратитесь к местному жителю и хранителю источника Льву Васильевичу Кареву (его дом слева от пруда). Он с удовольствием проводит.
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Путешествие в Медвежий Угол. Едем к северным окраинам Юрьева Ополья
А эта летняя поездка обернулась большим туром по полям Юрьева Ополья. И здесь главное, чтобы погода не подкачала, поэтому, преждем чем отправиться по нашему маршруту, изучите прогнозы синоптиков. Вместе с народным гидом Валентинычем мы посетили древний город Мстиславль, который давно исчез с карты региона, но от него остались огромные рукотворные валы, возведённые в начале XII века. Заглянули в старинное село Подолец, где увидели чудесный храм Троицы Живоначальной, построенный боярами Милославскими в стиле московского узорочья.
А еще в это путешествие мы попытались раскрыть тайны курганного могильника Круглый Куст. Захоронения здесь датируются аж X веком. При этом могил вы здесь не увидите, только курганы. Это самый древний способ погребения, который был свойственен многим народам, в том числе и славянам. Интересно? Тогда смотрите видео и, если понравится, отправляйтесь по нашим следам. Точно не пожалеете! Места тут дикие, поэтому берегитесь клещей, они как раз сейчас активизировались. Текстовый вариант путешествия здесь.
Полезная информация:
-С собой нужно прихватить перекус (магазины тут на вес золота), хорошее настроение, фотоаппарат и желание изучать свою малую родину.
-Путешествовать рекомендуем на машине. Общее расстояние (из Владимира и обратно) – около 220 километров.
-Затраченное время – 6 часов.
На этом все. И какое бы направление вы бы ни выбрали, мы желаем вам хороших выходных и познавательных путешествий по нашей любимой Владимирской области. Попутного ветра всем в паруса! А проект «Точка на карте» продолжает работать над новыми выпусками, встретимся сразу после майских!
Дарья Ермолина
Фото и видео «Призыва»