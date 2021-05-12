Крупный пожар на овощехранилище произошел в Муромском районе

Крупное возгорание произошло сегодня утром в Муромском районе. В деревне Лесниково загорелось производственное помещение. Сообщение о пожаре поступило в 09.18. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, выяснилось, что горит здание, где хранились овощи и ягоды в холодильных установках. Находившиеся на момент пожара в здании люди вышли, погибших и пострадавших нет.

— Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади 750 квадратных метров, не дав огню распространиться по всему зданию, общая площадь которого – 1500 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

На месте сейчас работают 23 человека и 7 единиц техники. Причины и все обстоятельства случившегося уточняются.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Тревожная статистика

С 1 по 10 мая, за период выходных и нерабочих дней, в регионе произошло 175 пожаров, в том числе 63 техногенных и 68 пожаров сухой растительности. Погибли пять человек. Только в ночь 6 на 7 мая пожары унесли жизни троих человек.

9 мая на пожаре в собственном доме погиб 80-летний пенсионер. Инцидент произошел в Лакинске. Найти погибшего удалось в ходе разведки звеном газодымозащиты. Еще один человек погиб на пожаре в Вязниках. Трагедия произошла 10 мая. По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме по улице Школьной. О возгорании спасателям сообщили жители соседней квартиры. В результате инцидента погиб хозяин загоревшейся квартиры, мужчина 1961 года рождения.

Напомним, что на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Рейдовые мероприятия проходят ежедневно. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За майские праздники сотрудники МЧС возбудили 53 административных расследования, составили 9 протоколов об административных правонарушениях. Должностные лица органов местного самоуправления составили 44 протоколов.