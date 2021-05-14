Ковровские спасатели вызволили из подвала собаку

Ковровские спасатели вызволили из плена попавшую в беду собаку. Пес провалился в подвальное помещение и не мог выбраться самостоятельно. На помощь животному пришли профессионалы. Сотрудники поисково-спасательного отряда набросили на шею животному специальную веревку и вытащили его из ямы. Произошедшее удалось снять на видео.

Спасательной операции собака почти не сопротивлялась. Более того, пес практически не рычал на незнакомых людей с палкой в руках. Не исключено, что животное понимало: человек пришел на помощь. Набросить веревку удалось быстро. Вся спасательная операция заняла не больше пяти минут.

— Мы получили сообщение от оперативного дежурного, что собака провалилась в подвал. Местные жители не могли достать ее своими силами, так как в доме проживают в основном пенсионеры. Обеспокоенные люди встретили нас, показали, где находится собака, — рассказал «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. — Если бы яма была закрыта поликарбонатом, она бы не провалилась. Но там было все сломано. Мы увидели собаку, которая скулит и бегает по кругу.

По словам Михаила Быкова, в яму угодил игривый щенок. Пес бегал за кошкой и не заметил опасности. Собака эта, скорее всего, уличная.

Помочь четвероногим

Для сотрудников поисково-спасательного отряда это не первый щенок, которому удалось помочь. Ранее четвероногий малыш провалился в щель теплотрассы и провел в заточении почти две недели. Пес был сильно напуган. О случившемся жителям соседних домов помогли узнать другие собаки. Они собирались около ямы и словно призывали людей прийти на помощь.

Вот только достать пленника оказалось непросто. Каждая попытка освободить животное заканчивалась ничем. Щенок прятался в теплотрассе, куда невозможно пролезть человеку. Расстояние между трубами и бетонными плитами не больше тридцати сантиметров. Смекалку проявили спасатели, которых на место вызвали неравнодушные жители города.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда регулярно приходят на помощь животным.

Еще одна любопытная собака устала смотреть на мир через забор и решила познать что-то новое. Животное просунуло свою морду наружу и застряло. Диаметр головы оказался больше кольца. Самостоятельно выбраться не получилось. В заточении собака провела целую ночь. Устав сопротивляться, она просто легла у забора. Благо голову животное просунуло в отверстие у самой земли. Иначе пришлось бы собаке стоять до утра, пока на место ЧП не приехал отряд спасателей.

Михаил Быков тогда рассказал, что морду собаки удалось закрыть снеговой лопатой. Один человек держал пса, другой перекусывал забор. Спасательная операция заняла в общей сложности около 40 минут. Но благодарить своих освободителей собака не стала. Пес рычал и огрызался.

Снять с дерева енота

А несколько дней назад сотрудники отряда пришли на помощь еноту. Животное забралось на макушку дерева и боялось спуститься вниз. Хищника уже начали атаковывать птицы. Чтобы вызволить его, пришлось использовать автовышку. С собой спасатели взяли переноску для кошек, но посадить туда енота оказалось непросто.

— Я хотел попробовать взять его за шкирку, но он дал понять, что будет защищаться. Тогда мы поднесли клетку к нему и наклонили ветку, чтобы он туда свалился, — рассказывает Михаил Быков. — Но реакция зверька нас удивила. Он понюхал переноску, укусил ее пару раз и начал изучать ее. Занырнул передними лапами в нее, а мы немножко помогли ему туда свалиться. Мы закрыли, зажали крышку ногой и дали команду, чтобы нас спускали вниз.

Историю спасения енота с дерева Михаил Быков выложи в своей группе «Заметки спасателя». Там же разместил фото. Таким образом молодой человек популяризирует работу людей, которые приходят на помощь. Каждую смену он описывает случаи, которые происходят на службе. И спасения животных занимают в этих публикациях не последнее место.