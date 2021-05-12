Ковровские детали и старый билборд: что посмотреть на выставке RePlastic во Владимире

Во Владимирском центре современного искусства «Флигель» уже неделю работает выставка RePlastic. До нас экспозиция выставлялась в «Электромузее». Это крупный выставочный зал Москвы. Мы сходили во «Флигель» и поговорили с его хозяйкой Анастасией Вавиловой. Рассказываем, что можно посмотреть на выставке и что все это значит.

Анастасия Вавилова — основатель первого в Владимире центра современного искусства «Флигель».

Первое, что делает Анастасия Вавилова, провожая нас на выставку, — выключает из розетки одну инсталляцию. Она называет это кинетическим проектом. Сразу становится легче. Проект звенел каким-то ультразвуком. Теперь тишину нарушает только равномерный стук другого прибора. Первый состоял из шестеренок и компьютерного кулера, второй чем-то напоминает метроном с маятником, бьющим по звонкому основанию.

— Что это все время стучит? — спрашиваю Анастасию.

— Это очень известный художник, — говорит она, — Дмитрий ::vtol:: Морозов. Он приехал к нам на Дегтяревский завод в Ковров.

Нашел там использованные запчасти, которые шли на помойку. Вместе с Анастасией Алёхиной из проекта ЗИД сделали такие кинетические звуковые объекты.

Первый объект, тот, что, включённый в розетку, издавал, страшный звук. Он с милитаристским душком. Это была имитация звука летящей противотанковой ракеты. Объект как раз и состоит из ее запчастей, динамика и небольшого микрофона. Оба кинетических экспоната — звенящий и стучащий — служат для привлечения внимания к проблеме вторичного использования сырья. В целом, вся выставка про это.

Крик о пластике

Восемь художников, чьи произведения представлены на экспозиции, поднимают тему экологии, а конкретно — переработки пластика. Большинство объектов сделаны из этого материала.

— Художники буквально кричат о том, что пластику и другим материалам можно и нужно давать вторую жизнь, — говорит Настя Вавилова.

Между кинетическими звуковыми объектами, собранными из деталей с ковровского завода на стене висит плакат. «Изрядно его жизнь потрепала»,- думаю я.

— Этот билборд называется «Дичь». Вернее изначально это было рекламным билбордом. Художник поливал его растворителями, краской, дорисовывал, придал ему другую форму. И вот уже несколько лет это произведение искусства путешествует по разным выставкам, говорит и напоминает людям о том, что что-то можно использовать вторично, или вообще, не использовать, наверное, — объясняет Анастасия.

Смысловые слои

С одной стороны выставка RePlastic носит прикладной характер, но поискать шесть-семь смысловых слоев в арт-объектах тоже можно. В основном, конечно, это будут слои пластика.

— К примеру, вот еще художница. Она погрузилась в исследования, вообще, проблемы пластика. Ее она волновала, как всех обычных людей. Естественно, в своей обычной жизни она разделяла мусор. Но решила узнать больше. Съездила на завод, где разделяют мусор, и разобралась с этими технологиями: как пластик делить, как он расплавляется, что из него можно сделать, — рассказывает Настя историю появления разноцветных панно.

Есть на выставке произведение и попроще. К примеру «Электромузей» стал использовать свои старые рекламные афиши уже в качестве выставочных экземпляров. Из старых баннеров сделали сумки-шоперы. Одну из них можно купить за 1900 рублей.

Выставку RePlastic во «Флигель» привезли в рамках фестиваля экологии. Говорить об этой проблеме или даже кричать о ней в центре современной культуры будут весь май. Кроме выставки во Владимире будут проходить лекции и мастер-классы для детей и взрослых. Начиная с 15 мая по субботам от «Флигеля» будет отъезжать автобус на завод переработки мусора «Спецтранс». Записаться на экскурсию можно в группе ВКонтакте.

Каждый день в центр современной культуры приходят студенты худграфа и собирают из использованных контейнеров из-под яиц скульптуру упитанной балерины. Автор идеи — владимирский скульптор Петр Мавшов. Финальная сборка была намечена на 3 мая, но оказалось, что яичные упаковки долго сохнут. Так что мероприятие, которое обещает быть зрелищным, состоится примерно через неделю.

Кстати, Анастасия Вавилова напоминает, что вы можете приносить свой пластик во «Флигель». Здесь стоят специальные контейнеры от «Спецтранса».