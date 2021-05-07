Ковров не стал отказываться от Парада Победы и салюта на 9 Мая

Несмотря на все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, в Коврове состоится Парад Победы. План праздничных мероприятий на 9 Мая опубликовали на официальном сайте местной администрации. Согласно этому документу в городе оружейников все-таки пройдет парад с участием военной техники. Мероприятие назначено на 10 часов утра. После чего на площади выступят представители власти и детские хоры.

Всего же на День Победы в городе воинской славы запланировано 14 праздничных мероприятий. Среди них выставка мотоциклов времен Великой Отечественной войны, которая стартует в сквере Оружейников в 11 часов, и фейерверк. Место его проведения уточняется. Перед салютом жителей города приглашают посмотреть кино под открытым небом. Показ состоится там же, в сквере Оружейников, в 20.30. И такую программу представители власти назвали сокращенной.

— В связи с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции программа праздничных мероприятий на 9 Мая сокращена, — отмечается на сайте администрации Коврова.

За время пандемии в Коврове положительные тесты получили 2315 местных жителей. У пятерых пациентов диагноз подтвердился сегодня.

О том, что в городе все-таки решили провести Парад Победы, жители Коврова начали догадываться пару дней назад. В социальных сетях стали появляться кадры репетиции праздничного мероприятия. По площади маршировали военные части. Заметна была и техника. Люди выкладывали видео происходящего в популярные городские паблики.

Между тем сомнений в том, что Парад пройдет, было немало. В начале недели стало известно, что основные мероприятия Дня Победы состоятся во Владимирской области в онлайн-режиме. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса. Второй год подряд в регионе отменены Парад Победы, прохождение пеших колонн и военной техники. Связано это со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-19, отмечалось в сообщении «Белого дома».

Во Владимире Парада не будет

При этом во Владимире, например, Парад Победы действительно отменили. Областной центр ограничился церемонией памяти на Князь-Владимирском кладбище, а также возложением венков и цветов к Вечному огню на площади Победы. Начало — в 10.00.

— У нас будет много мероприятий в парках. Во дворах мы будет чествовать ветеранов. Но все это пройдет без массового скопления людей. В связи с эпидемиологической обстановкой отменены у нас прохождения колонн и техники военной. Это, скорее всего, как и по всей стране будет чуть позже, — пояснил «Призыву» глава города Владимира Андрей Шохин.

«Бессмертный полк» онлайн

Что касается акции «Бессмертного полка», то она во всех районах области пройдет онлайн. В этом году шествие будет разведено по регионам. В каждом субъекте страны акция стартует в 15.00. Ее будут транслировать по местному телевидению и на уличных экранах. Таким образом люди увидят в строю всех земляков.

Подать заявку на участие в шествии «Бессмертного полка» надо до 7 мая.

Подать заявку на участия в шествии можно на сайте акции. Если вы сделали это в прошлом году и не собираетесь вносить изменения, стоит просто повторить запрос, дождаться уведомления от организаторов и нажать «да». Если вы хотите принять участие в шествии впервые, то лучше не тянуть. Оправить заявку стоит до 7 мая. Тогда можно будет узнать, в какое время будут транслировать портрет близкого вам человека. После окончания шествия все пользователи получат фрагменты той части эфира, где появилась информация об их предках.