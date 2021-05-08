Коронавирусом заразились еще 50 жителей Владимирской области

Во Владимирской области за прошедшие сутки коронавирус официально зарегистрирован еще у 50 человек. Это чуть меньше, чем за предыдущие дни майских праздников. В лидерах по заболеваемости остается Владимир. На утро 8 мая в областном центре лабораторно подтверждены двенадцать случаев COVID-19.
Второе и третье место по вновь выявленным случаям коронавирусной инфекции занимают Муромский и Александровский районы. Там зарегистрировано по пять заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Киржачский и Кольчугинский районы. В этих территориях за сутки подтверждены по четыре новых случая. По трое инфицированных в Ковровском, Суздальском и Вязниковском районах. В Камешковском и Петушинском районах заболели по двое человек. Более или менее стабильная ситуация в Меленковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах. Там за сутки подтверждено по одному случаю коронавируса.
—Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
С начала пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 32 374 случая заболевания:
Владимир — 7421
Гусь-Хрустальный район — 3938
Округ Муром — 3558
Ковровский район — 2318
Александровский район — 2032
Петушинский район — 1891
Кольчугинский район — 1429
Юрьев-Польский район — 1364
Вязниковский район — 1264
Суздальский район — 1224
Собинский район — 1013
Киржачский район — 994
Меленковский район — 897
Гороховецкий район — 737
Камешковский район — 706
Селивановский район — 690
Судогодский район — 499
ЗАТО Радужный — 399
Роспотребнадзор и местные власти считают ситуацию с коронавирусом нестабильной. Это стало официальной причиной для отмены многих мероприятий ко Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» в этом году вновь проходит онлайн. А во Владимире отменен Парад Победы. При этом полностью отказываться от праздничных мероприятий не стали. Более полутора тысяч концертов, музыкальных спектаклей, театральных постановок и интерактивных проектов провели и еще проведут, но локально, без большого скопления людей.
На данный момент известно только, что Ковров этот запрет все-таки смог обойти. В городе воинской славы пройдет парад с участием военной техники. Обещают даже салют. План праздничных мероприятий на 9 Мая опубликовали на официальном сайте местной администрации.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»