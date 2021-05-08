Коронавирусом заразились еще 50 жителей Владимирской области

Во Владимирской области за прошедшие сутки коронавирус официально зарегистрирован еще у 50 человек. Это чуть меньше, чем за предыдущие дни майских праздников. В лидерах по заболеваемости остается Владимир. На утро 8 мая в областном центре лабораторно подтверждены двенадцать случаев COVID-19.

Второе и третье место по вновь выявленным случаям коронавирусной инфекции занимают Муромский и Александровский районы. Там зарегистрировано по пять заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Киржачский и Кольчугинский районы. В этих территориях за сутки подтверждены по четыре новых случая. По трое инфицированных в Ковровском, Суздальском и Вязниковском районах. В Камешковском и Петушинском районах заболели по двое человек. Более или менее стабильная ситуация в Меленковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах. Там за сутки подтверждено по одному случаю коронавируса.

—Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

С начала пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 32 374 случая заболевания:

Владимир — 7421

Гусь-Хрустальный район — 3938

Округ Муром — 3558

Ковровский район — 2318

Александровский район — 2032

Петушинский район — 1891

Кольчугинский район — 1429

Юрьев-Польский район — 1364

Вязниковский район — 1264

Суздальский район — 1224

Собинский район — 1013

Киржачский район — 994

Меленковский район — 897

Гороховецкий район — 737

Камешковский район — 706

Селивановский район — 690

Судогодский район — 499

ЗАТО Радужный — 399

Роспотребнадзор и местные власти считают ситуацию с коронавирусом нестабильной. Это стало официальной причиной для отмены многих мероприятий ко Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» в этом году вновь проходит онлайн. А во Владимире отменен Парад Победы. При этом полностью отказываться от праздничных мероприятий не стали. Более полутора тысяч концертов, музыкальных спектаклей, театральных постановок и интерактивных проектов провели и еще проведут, но локально, без большого скопления людей.

На данный момент известно только, что Ковров этот запрет все-таки смог обойти. В городе воинской славы пройдет парад с участием военной техники. Обещают даже салют. План праздничных мероприятий на 9 Мая опубликовали на официальном сайте местной администрации.