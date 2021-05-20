Коронавирус во Владимирской области за сутки подтвержден у 53 жителей

По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 53 жителя Владимирской области. В лидерах по-прежнему город Владимир, где лабораторно подтверждены 13 случаев заболевания. Шестеро заболевших проживают в Муромском районе, пятеро — в Гусь-Хрустальном. По четыре случая выявлено в Петушинском и Александровском районах, по три — в Киржачском, Кольчугинском и Ковровском, по два — в Камешковском, Вязниковском и Суздальском, по одному — в Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском, Селивановском, Гороховецком и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 32 998 случаев заболевания.

По состоянию на 19 мая в больницах региона развернуты 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 70,4%, 211 коек остаются свободными. За последние сутки выздоровели 65 человек, трое умерли.

По информации областного департамента здравоохранения, в настоящее время в медицинских организациях региона работают 52 пункта вакцинации. К процессу иммунизации также подключены 17 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, а также вакцинируют сотрудников предприятий и организаций. По состоянию на 19 мая, от коронавируса привились более 96 тысяч жителей Владимирской области, из них почти 80 тысяч человек получили второй компонент вакцины.

Новый прививочный пункт

Жители города Владимира теперь могут привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации у рынка «Слобода» (ул. Нижняя Дуброва, д. 36). Он будет работать с 20 по 22 мая включительно с 9.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется. Сделать прививку могут совершеннолетние граждане, не имеющие медицинских противопоказаний. Вакцинация выполняется отечественной вакциной «Спутник V».

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

— В перспективе подобные пункты откроются и в других общественных местах с целью повышения доступности вакцинопрофилактики для жителей Владимирской области, — говорится в пресс-релизе областной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что в гипермаркете «Глобус» во Владимире открылся стационарный прививочный пункт. Вакцинацию от коронавирусной инфекции там также можно сделать без предварительной записи.