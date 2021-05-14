Коронавирус во Владимирской области за сутки подтвержден у 52 человек

На территории региона за последние сутки лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это на три меньше, чем было накануне. Больше всего заболевших – во Владимире – сразу 12 человек, вдвое меньше – в Муромском районе. Пять случаев COVID-19 зафиксировано в Гусь-Хрустальном районе, по четыре — в Кольчугинском, Ковровском и Петушинском; по три – в Камешковском, Александровском и Суздальском; по два — в Юрьев-Польском, Киржачском, Собинском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 32 690 случаев заболевания.

По состоянию на 13 мая в медицинских организациях региона действуют 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 62,2%, свободными остаются 276 коек. За последние 24 часа выздоровели 57 человек, два жителя Владимирской области не справились с болезнью.

Не забывайте про маски и антисептики

Во Владимирской области продолжаются проверки соблюдения санитарных мер в магазинах, кафе и общественном транспорте. В майские праздники специалисты проверили более 850 объектов потребительского рынка. В ходе контрольных мероприятий выявили более 100 нарушений. Среди них — нахождение посетителей в магазинах без средств индивидуальной защиты, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, несоблюдение графика дезинфекции помещений, отсутствие обеззараживающих устройств и антисептиков.

При проверке кафе и ресторанов зафиксировали более 20 нарушений. Посетителям не измеряли температуру при входе, а также в залах отсутствовали антисептики и обеззараживающие устройства.

Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ граждан, которые находились в объектах торговли без масок, и один протокол на продавца торгового предприятия. 4 протокола − во Владимире, по 3 – в Коврове и Петушинском районе, по 1 − в Муроме, Муромском и Вязниковском районах.

Вчера сотрудники управления транспорта и связи администрации города Владимира вместе с полицией провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В ходе контрольного мероприятия было проверено 27 единиц техники. С пассажирами, которые ехали без масок, провели профилактические беседы. Составлен один протокол об административном правонарушении.

— Мэрия Владимира не ставит целью рейдов привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов. Основная цель проверочных мероприятий — профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира. Особенно это касается мест массового пребывания граждан: общественного транспорта, предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, — говорится на сайте городской администрации.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33