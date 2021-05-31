Константин Паустовский: как писатель связан с Владимирским краем?

Советский классик Константин Паустовский воспел в своих рассказах, повестях и романах природу Владимирской области не так сильно, как рязанскую Солотчу, крымский Севастополь, Киев или Тарусу. При этом за свою необычайно богатую событиями и путешествиями жизнь писатель много раз бывал на Владимирской земле, правда, по большей части проездом. Отрывочные сведения об этом можно найти в некоторых его произведениях. В «Повести о жизни», описывая свое путешествие в 1923 году в жаркое засушливое Закавказье, писатель вспоминает о прохладном севере, о дождях во Владимире:

«Я с тоской читал на товарных вагонах надписи: «Осмотрен в депо станции Тверь» или «Осмотрен в депо станции Владимир». Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь, настоящий спокойный дождь, и ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петунией и сбегать ленивыми ручейками в реку Клязьму, что издавна славилась своей прозрачной водой».

А что вы знаете о пребывании Константина Георгиевича на владимирской земле? И на какие произведения вдохновил писателя наш край? Проверьте свои знания с помощью этого теста!