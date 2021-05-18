Комитет по туризму приказал долго жить

«Штатное расписание — как гармонь: если не двигать туда-сюда, играть не будет». Эту фразу старого аппаратчика руководство администрации области соблюдает свято. Бодрая музыка в стиле буги-вуги льётся из стен «Белого дома» третий год. Писк сегодняшнего дня: ликвидирован комитет по туризму. Его председатель Сергей Огудин (товарищ из Вязников, бывший педагог-организатор) освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной гражданской службы, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Федеральный тренд

Реформирование отраслевых подразделений — это и требование, и тренд центра. В прошлом году прошла реформа госаппарата, затронувшая 45 федеральных министерств и ведомств. Расформировали 74 структурных подразделения, которые выполняли обеспечительные функции.

— Не может эффективно работать структура, где заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь 10 человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными, — прокомментировал необходимость реформы вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Во владимирском «Белом доме» чиновников поменьше, сами они беднее, а 10 человек — это, пожалуй, минимальная численность небольшого комитета в хорошие виноградовские времена. Потом комитеты то пухли (например, в комитете по СМИ «штатка» доходила до 18 человек), то сокращались. А при Сипягине основательно перетряхнули всю схему административного управления. Комитеты начали секвестрировать, доводя до уровня отделов (там сотрудников обычно человек около пяти) и подчиняя департаментам.

— В соответствии с действующей концепцией административной реформы в Российской Федерации в высшем исполнительном органе государственной власти субъекта РФ не должно находиться отраслевых подразделений, которые следует вывести в отдельные региональные министерства, — пояснила пресс-служба «Белого дома».

Министерств в здании на Октябрьском проспекте пока нет. И разговоров об их создании, вроде бы, не ведётся. С другой стороны, это, конечно, условность. Если объединённые департаменты переименовать в министерства, их директоров назвать соответствующим образом, а курирующих вице-губернаторов обозвать, допустим, вице-премьерами, на работу это особо не повлияет. В области «автоматом» ничего не заколосится.

Было — стало

Осенью 2018 года, когда область пережила фееричные выборы губернатора, в областной администрации было несколько отраслевых подразделений. Назовём их. Это комитет информатизации, связи и телекоммуникаций. Комитет экономического развития. Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению. Комитет социальной политики. Комитет молодежной политики. И вот сегодня почивший комитет по туризму.

Три года назад решили их вывести либо в отдельные ведомства, либо в существующие.

Таким образом, появились следующие новообразования:

Департамент регионального развития Владимирской области.

Департамент цифрового развития Владимирской области.

Департамент региональной политики Владимирской области.

Департамент молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области.

А приказавший долго жить комитет по туризму стал управлением и вошёл в структуру Департамента предпринимательства.

— Курирующий вопросы государственного управления во Владимирской области заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко проинформировал главу региона Владимира Сипягина о завершении организационно-штатных мероприятий в отношении комитета по туризму областной администрации и прекращении его существования, — сообщила пресс-служба обладминистрации.

Чиновник отметил, что в областной администрации осталось два отраслевых подразделения, которые тоже необходимо «вывести». Это комитеты по социальной политике и молодёжной политике. Организационно-штатные мероприятия в их отношении завершатся летом.