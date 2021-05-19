Клубника зацвела раньше срока из-за аномальной жары

Клубника во Владимирской области зацвела на две недели раньше срока. Все дело в аномальной жаре, говорят эксперты. По словам старшего преподавателя института биологии и экологии ВлГУ, если резко не похолодает и не начнутся проливные дожди, первый урожай сладких ягод уже можно ждать в начале лета.

— В связи с резким аномальным потеплением резко начали цвести плодово-ягодные культуры. Это мы можем наблюдать повсеместно. Одновременно зацвели сады, черемуха и сирень. В обычные годы они цветут в разное время, только немного пересекаясь. Сейчас это происходит резко. Цветет и клубника. Это, конечно, аномалия, — говорит Руслан Жуков, — Если тепло сохранится, не будет резкого похолодания и обильных осадков, то тогда через пару недель мы можем лакомиться спелыми, сочными ягодами клубники и лесной земляники. Это интересное явление. Каждый год нам приносит что-то новое для наблюдений.

Первый урожай клубники можно ждать через две недели

Руслан Жуков говорит, что все чаще цикл цветения плодово-ягодных культур смещается. Три года назад клубнику уже собирали в первых числах июня. И тогда это было настоящим чудом. Но судя по всему, к хорошему стоит начать привыкать. Глобальное потепление дает о себе знать.

— В наших краях климат становится похожим на тот, что существует в южных регионах. Мы можем все чаще наблюдать раннее цветение различных плодово-ягодных культур. Последний раз в 2019 году я говорил об этом. Тогда ранний урожай клубники был настоящим чудом. Сейчас ситуация повторяется, — говорит Руслан Жуков, — Но одного солнца для хорошего урожая мало. Надо за ягодами правильно ухаживать. Подкармливать, пропалывать, поливать.

Ухаживаем за ягодами с любовью

Фотографии цветущей клубники в редакцию «Призыва» прислали садоводы –любители. По словам жительницы Суздальского района, первый цветок она заметила еще 15 мая и очень удивилась. Обычно клубника начинает цвести в конце весны, а спелые ягоды появляются только к школьным выпускным.

— Я как обычно вышла вечером прополоть грядку с клубникой и обратила внимание на цветок. Сделала фотографию. У нас всегда много клубники, но так рано не помню, чтобы она цвела, — рассказала «Призыву» Нина Храмова.

Секрет раннего урожая — не только аномально теплая погода, говорят в семье садоводов. За ягодами надо правильно ухаживать. На грядке с клубникой сорняков нет почти никогда. А жаркими вечерами грядки обязательно поливают.

— У нас зацвела клубника, потому что мы с любовью ее поливаем. Вечерами вместе с внучкой выходим в огород и заботимся о ягодах. У нас есть специальное приспособление. Воду в лейках не носим. Но главное, делаем все вместе, маленькая обязательно помогает, поэтому и первая ягода всегда ей достается, — говорит Александр Храмов.

Хороший урожай

В прошлом году в Суздальском районе был рекордный урожай клубники. Тогда сладкие ягоды даже с небольшой грядки собирали ведрами. Это заставило продавцов на рынке снизить цены на урожай. Долго ягода не хранится. А избалованный покупатель мог выбрать, где покупать.

— Мы сейчас продаем клубнику по 80-100 рублей за пол-литровый стаканчик. Когда ягода только пошла, было раза в полтора-два дороже, — рассказали тогда «Призыву» продавцы ягоды.

В этом году садоводы снова ожидают богатый урожай. По крайней мере, погода пока благоприятствует этому. В лесу уже через пару недель может начаться земляника. Важно знать места. А тем, кому не хочется тратить время на сбор ягод, стоит внимательно присмотреться к прилавкам. Скоро они покраснеют.