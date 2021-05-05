Кирилл Морин: прадедушка писал Клавдии Шульженко всю войну, а потом они встретились

«Кто в нашем крае Челиту не знает: она так умна и прекрасна…» Этот голос, нежный, озорной и почему-то такой родной, Георгий Епифанов впервые услышал в музыкальном магазине. Он поступил во ВГИК, и родители на радостях подарили студенту новенький патефон. Георгий, не раздумывая, купил свою первую пластинку. На ней было написано: «Клавдия Шульженко». Так началась любовь, которую потом уже знаменитый оператор-документалист пронесет через Великую Отечественную войну и всю свою жизнь.

Преданный поклонник не пропускал ни одной новой пластинки Шульженко. Говорят, его даже начали узнавать в музыкальных магазинах. Однажды Георгий увидел афишу: «Клавдия Шульженко с оркестром». Сердце бешено забилось… Он не мог пропустить эту встречу. «Первый ряд, середину», — выпалил в кассе. Он впервые увидел ее на сцене. И больше не мог забыть это лицо, этот голос, который вживую был еще прекраснее.

А потом началась война.

Синий платочек

— В 1941 году моего двоюродного дедушку призвали в Красную Армию служить в авиации фронтовым кинооператором. Георгий Кузьмич, увлеченный своей профессией, снимал на пленку киноаппарата боевые действия летчиков в небе. Он рисковал жизнью, ведь часто в боях первыми нападали именно самолеты противников. В страшные годы войны он был в самом центре событий и в СССР, и за его пределами. С Красной Армией он прошел весь ее победоносный путь на запад: Москва – Варшава – Будапешт – Кенигсберг – Вена – Прага – Берлин, — рассказывает второклассник Кирилл Морин из Мурома.

Уже после войны Георгий Епифанов часто вспоминал командировку на восток в августе 1945 года. Оставшихся в живых кинооператоров Забайкальского и Дальневосточного фронтов отправили снимать разгром японской армии. Это было тяжелое время: где-то на родине война уже закончилась, выжившие возвращались к своим семьям. 2 сентября мир наступил и для Епифанова: Япония капитулировала перед державами. Снятые им кадры вошли в документальные фильмы «Берлин» и «Разгром Японии».

— Георгий Кузьмич Епифанов был награжден тремя орденами Красной Звезды за участие в обороне Ленинграда, Волгограда и Москвы, орденом Отечественной войны за освобождение Варшавы, многочисленными медалями за боевые заслуги, — перечисляет Кирилл Морин.

С собой Георгий Епифанов возил самое большое свое сокровище — пластинки Клавдии Шульженко. Он хранил их в металлической коробке из-под кинопленки. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч…» — эта песня Шульженко облетела фронт в 1942 году. И каждый юноша, каждый мужчина верил, что эти слова звучат именно для него. И Георгий верил. Если бы только она знала, что ее голос спасал его от ужасов войны!

До их встречи оставалось еще одиннадцать лет.

Первая и последняя любовь

Началась мирная жизнь. Георгий Епифанов стал одним из самых востребованных кинооператоров. Он объехал почти весь Советский Союз. И отовсюду посылал трогательные открытки ей, его любимой Клавдии. Каждое послание Епифанов скромно подписывал «Г.Е». Возможно, они так никогда бы и не встретились, но вмешался случай.

Один из его друзей, кинооператор Сергей Семенов, познакомился с Шульженко во время войны, на съемках киносборника «Концерт — фронту», где и прозвучал «Синий платочек». Он снова встретил певицу летом 1956 года. Они отдыхали в одном санатории. Семенов и его жена хорошо знали о чувствах Георгия и решили их познакомить.

К тому моменту Шульженко была в разводе. Ей было 50, ему вот-вот должно было исполниться 38. Но разве возраст может стать помехой истинной любви? Епифанов, прошедший всю войну, был невероятно смущен. Как он потом вспоминал, Клавдия показалась ему такой домашней, естественной, земной. И если бы Шульженко не оставила ему свой номер телефона, продолжения могло бы и не быть. Они стали мужем и женой.

«Мой родной, любимый Жорж», — неизменно обращалась к мужу Клавдия Шульженко в своих телеграммах и письмах с гастролей. Эти строки Георгий Епифанов хранил всю жизнь, как и свои чувства. Они расстались (кто-то говорит, что сказалась ревность и разница в возрасте), но ненадолго. Шульженко пригласила своего Жоржа на юбилейный концерт. Они прожили вместе еще восемь счастливых лет.

Великой Шульженко, его Клавдии, не стало 17 июня 1984 года. Георгий Епифанов продолжал приносить любимой желтые розы. Он бережно хранил все, что их связывало: тот старый патефон, все ее пластинки, телеграммы и письма, концертные программки, фотографии. Возлюбленный Шульженко скончался в 1997 году, 26 марта. Ему было 78 лет.

Вечная память

Архив Георгий Епифанов завещал своей племяннице Надежде Мориной из Мурома. Семья хранит память о герое Великой Отечественной войны, известном кинооператоре и возлюбленном Клавдии Шульженко.

— Осенью 2020 года я со своей семьей посетил музей «Дорога памяти» военно-патриотического комплекса «Патриот». В нем с помощью современных технологий представлены имена и фотографии многих участников войны. Эта галерея постоянно пополняется. Есть там и Георгий Кузьмич, и другие мои прадедушки, сражавшиеся за Родину! — рассказывает второклассник Кирилл Морин. — Я восхищаюсь Георгием Кузьмичом, а также всеми другими моими предками, участниками Великой Отечественной войны. Они были настоящими героями и необыкновенными людьми!

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте»: группы ВРОПО Знание и Библиотека-филиал №2 МБУК «ЦГБ» г.Владимира.