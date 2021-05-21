Какую цену заплатил благоверный князь Константин за крещение муромлян

«Повесть о водворении христианства в Муроме» рассказывает, что до начала XI века муромляне пребывали в язычестве и соблюдали свои обряды. Они считали своим пророком Моамефа и поклонялись рекам, озерам, потокам, колодцам и деревьям. Сын великого князя Владимира, благоверный князь Глеб, уже пытался покрестить муромских идолопоклонников. Два года прожил он в 12 верстах от Мурома, на реке Ишне, а потом был убит. Между тем булгаре-магометане, также стремились распространить на муромские земли свое влияние. «Князь Константин, слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей живущих в нем, и богатством всяким кипящий», испросил у своего отца Святослава этот город себе в удел.

Отец не хотел отпускать Константина, опасаясь за его жизнь. Но Константин решился на все ради святой веры.

Трагическое прибытие

В летописях о жизни Константина, его сыновей Михаила и Феодора и их матери Ирине сохранилось мало сведений, а те, что до нас дошли, порой довольно противоречивы. Тем не менее, известно, что они жили на рубеже XI-XII веков. Потомок святого равноапостольного князя Владимира, внук Ярослава Мудрого, сын киевского князя Святослава Ярославича и Оды, вероятно, дочери маркграфа Луитпольда Бабенберга, Ярослав Святославич при крещении принял имя Константин.

Получив в конце концов Муром в удел, князь выехал туда со своей семьей, воинами, духовенством и слугами. Подъехав к городу, он отправил туда послом своего сына Михаила, чтобы известить горожан, что пришел новый князь. Однако вместо должных почестей муромские язычники попросту убили княжича, выбросили его тело за городскую стену и стали готовиться к вооруженной обороне. В ответ на это князь Константин подошел к городу с мощной дружиной, устрашил муромлян ее грозным видом и под страхом осады принудил горожан признать себя князем. Охваченные ужасом в ожидании праведного гнева нового князя, которого они так неласково встретили, муромляне открыли, наконец, городские ворота.

Великодушие и смелость

Однако новый князь не стал никого казнить за убийство сына, равно как не стал он насильно крестить упорствующих муромлян, не оставляя, тем не менее, намерения обратить их в христианство. Вместо этого он начал проповедовать свет Христовой веры словом и делом: поставил на месте убиения своего сына Михаила Благовещенскую церковь, а потом поставил в городе и вторую церковь — Борисоглебскую. Князь часто приглашал к себе городских старейшин и проповедовал им Христа. Духовенство, которое пришло в Муром вместе с князем, также повсеместно трудилось в проповеди Евангелия местным жителям. Однако все это было напрасно.

Вскоре муромляне, раздраженные тем, что Константин пришел обращать их в новую для них веру, устроили бунт и, желая убить князя, подступили к его дому с угрозами. Но благоверный князь Константин не испугался верной смерти за дело Христово. Он один смело вышел к толпе с иконой Богородицы, позже названной «Муромской», в руках. Пораженные такой смелостью князя, язычники тотчас прекратили мятеж и отступили, а вскоре и сами изъявили желание креститься.

Так весь Муром при Константине, как некогда Киев при святом равноапостольном предке Константина — Владимире, был торжественно крещен в реке Оке. Благоверный князь Константин после этого вместе со своим деятельным помощником — сыном Феодором и женой Ириной продолжил благое дело распространения веры Христовой на Руси: учредил епископскую кафедру, поставил множество церквей и монастырей.

Почитание святых князей Константина, Михаила и Феодора Муромских

Почивший в 1129 году князь был погребен в церкви Благовещения, которую построил на месте убийства своего сына Михаила. Там он и покоился вместе со своими сыновьями. На том же месте похоронили и Ирину. Князья Константин, Михаил и Феодор были канонизированы на основании местного почитания на Соборе 1547 года. В связи с прославлением князя и его сыновей, муромской местночтимой святой также стала и его жена, мать Михаила и Феодора — благоверная княгиня Ирина.

В 1552 году Иоанн IV молился во время похода на Казань в церкви Благовещения, дав обет поставить на месте упокоения князя Константина и его сыновьей каменную церковь, если поход будет удачным. Когда царь по обету стал строить каменную церковь, то были обретены мощи Константина, Михаила и Феодора. Мощи оказались целыми и нетленными, они были помещены вместе в одну раку.

Вскоре был устроен мужской Благовещенский монастырь. В его новой церкви, построенной в 1553 году, был создан придел, посвященный Константину, Михаилу и Феодору.

Царь Иоанн Васильевич к ее освящению прислал в дар богатую утварь: «…и прислал государь царь в Муром в храм Благовещения Пресвятыя Богородицы: образ, книги, ризы и колокола, и на святыя мощи покровы, и всю оутварь церковную».

С конца XVI века известны несколько списков Муромской иконы Богородицы, которую Константин, как говорится в Житии, принес в Муром, с ней же он выходил к восставшим горожанам. Был известен цикл ранних икон из муромского Благовещенского собора, посвященных крещению муромлян Константином. Эти иконы, к сожалению, не сохранились.

В Смутное время Благовещенский монастырь был разграблен интервентами — в 1616 году Муром захватил кавалерийский отряд польского шляхтича Александра Лисовского. Многих монахов убили или увели в плен. Польские вандалы разворовали церковное имущество и сожгли кельи. Мощи святых князей не пострадали. Новые «государевы милостыни» помогли восстановить обитель. Собор был перестроен заново.

Церковное почитание Константина, Михаила и Феодора продолжалось и в советское время, поскольку Благовещенский собор был единственным храмом, который не был закрыт в Муроме. В 20-е годы XX века мощи Константина, Михаила и Феодора были вскрыты и перемещены в Муромский краеведческий музей, где хранились до 1989-го года. Сегодня рака с мощами святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора Муромских доступна для поклонения в муромском Благовещенском монастыре. 23 июня отмечается день памяти крестителя города на Оке.