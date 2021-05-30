Какие новые законы вступают в силу в июне

С 1 июня юрлицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Абоненты смогут заключать договор с оператором дистанционно. Граждане смогут привязывать уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи в ЕСИА.

Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. Оператор должен прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.