Как золотой песок и золотой человек определили историю Владимиро-Суздальского музея-заповедника

3 ноября 1854 года на заседании Владимирского губернского статистического комитета было доложено, что «доставлены в комитет образцы железной руды из Муромского и Меленковского уездов, алебастра из Муромского, извести из Ковровского уездов, и от Гороховецкого Городничего образцы золотого песку, находящегося близ города Гороховца». На заседании постановили хранить их в комитете, а описание напечатать в губернских ведомостях. Эти образцы стали первыми экспонатами музея естественных и промышленных произведений Владимирской губернии, основанного в 1854 году при губернском статкомитете. Именно с него ведет свою историю наш знаменитый Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Главным организатором его работы и первым заведующим тогда стал секретарь статкомитета Константин Тихонравов.

Трудное детство

Константин Никитич родился в городе Коврове 10 мая (28 апреля по старому стилю) 1822 года Отец его, Никита Осипович, происходивший из духовного звания, занимал очень скромное место в чиновничьем мире. Он был протоколистом местного уездного суда, но среди небольшого кружка интеллигенции в уездном городке Никита Осипович и его супруга Елизавета Ивановна пользовались всеобщим уважением.

Семью Тихонравовых вскоре после рождения сына Константина постигло большое несчастье. Никита Осипович во цвете лет скончался, и вдова с детьми осталась без всяких средств. Елизавета Ивановна перебралась в Суздаль, где восьмилетнего Константина и отдала в Суздальское духовное училище.

Константин рос мальчиком тихим, скромным, послушным и исполнительным. Он прилежно учил уроки, вел себя «вполне одобрительно» и потому из училища перешел во Владимирскую духовную семинарию в числе лучших учеников. Там и проявился у Тихонравова интерес к истории родного края, особенно после знакомства с будущим редактором «Владимирских губернских ведомостей» Яковом Протопоповым.

Служебная карьера

Протопопов в то время был на службе в канцелярии губернатора, и Тихонравов тоже службу свою начал 11 сентября 1842 года в канцелярии губернатора. Дела губернского статкомитета он принял в конце 1843 года от того же Протопопова и 35 лет заправлял ими.

В 1861-м Константин Никитич получил звание секретаря статистического комитета — с ним он и сошел в могилу.

Служебная деятельность Тихонравова складывалась успешно. Об этом свидетельствуют его награды: ордена св. Анны 3-й ст., бронзовая медаль в память войны 1853–1856 гг., знак отличия беспорочной службы за XV лет. За составленный им «Владимирский сборник», поднесённый императору Александру II, он был пожалован бриллиантовым перстнем.

Первые краеведческие работы

В 1844 году губернатор Донауров поручил Тихонравову составить для представления в Главное управление государственного коннозаводства «Обозрение состояния частных конских заводов и вообще коннозаводства во Владимирской губернии». Тихонравов исполнил это поручение и напечатал свою работу в губернских ведомостях. Это была первая статья Константина Никитича. За ними последовали «Краткия сведения о Дмитриевском соборе», «Введенская Островская пустынь», «Освящение св. храмов» (в Суздале при Блохинской богадельне) и «Замечательныя свечи в Богородицкой церкви во Владимире».

В 1846-м Тихонравов поместил только три статьи в губернских ведомостях: «Церковь Смоленския Божия Матери в Суздале», «Ботик Петра I близь озера Плещеева» и «Открытие выставки сельских произведений Владимирской губернии в с. Боголюбове». За 1847 год помещены там: «Дорога от Владимира до Суздаля», «О лесах и лесной промышленности во Владимирской губернии, «Офени. (Происхождение офень вообще. Офени Владимирской губернии, начало торговли их, развитие и упадок. Нынешняя торговля их, Дуван, домашняя жизнь офень и искусственный язык их)», «Об урожае хлеба и трав во Владимирской губернии в 1846 г.», «Бывший Богородицкий монастырь во Владимире», «Исады», «Архангельский монастырь в г. Юрьеве», «Аврамиевское воскресенье», «Город Владимир. Статистический очерк», «О состоянии частных конских заводов во Владимирской губернии в 1846 году»…

Статьи его, составленные весьма основательно, сразу обратили на себя внимание читателей и некоторые из них были перепечатаны столичными изданиями. Тем не менее в 1848 году была напечатана только одна его статья — «Владимирский театр»; в 1849 г. тоже одна — «Синодики Рождественскаго собора и Покровского девичьяго монастыря в Суздале». В 1850 г. была напечатана также одна, но большая статья — «Город Муром. История его, древности и статистика». Почему Константин Никитич так мало писал в эти годы — неизвестно.

Владимирский археолог

К началу 50-х годов Константин Никитич приобрел уже довольно значительное знакомство среди археологов. В 1849-м он был избран членом-сотрудником Императорского Русского географического общества, в 1850-м — членом-сотрудником Императорского С.-Петербургского археологического общества, а в 1853-м — членом-соревнователем Императорского Московского, общества истории и древностей российских.

В 1851–1852 годах Константин Никитич принимал участие в археологических раскопках, проводившихся графом Уваровым в Суздальском и Юрьевском уездах. По поручению археологического общества Тихонравов самостоятельно исследовал курганы в селе Доброе Владимирского уезда.

Константин Никитич начал сотрудничать в столичных изданиях: «Временник О-ва Истории и Древностей Российских», «Москвитянин», «Записки Императорского Археологического Общества» и др. Оставшаяся после него обширная переписка свидетельствовала, что Тихонравов стал для многих справочной книгой по Владимиро-Суздальскому краю.

Редактор губернских ведомостей

23 апреля 1853 года Тихонравов становится редактором газеты «Владимирские губернские ведомости», сменив на этой должности другого известного владимирского краеведа Василия Доброхотова. С этого времени издание наполняется по преимуществу его статьями, весьма интересными и обстоятельно составленными. С того же времени «Владимирские ведомости» начинают пользоваться особенным вниманием со стороны ученых лиц и учреждений, так как они давали массу сведений по местной археологии, истории и статистике.

Статьи Тихонравова постепенно теряют характер отрывочности и обращаются в монографии.

Во второй половине 1856 года по неизвестным причинам Тихонравов был отстранен от редакторства, и многие читатели считали, что газета сразу обратилась в бумагу, годную только на макулатуру. В это время Константин Никитич занялся изданием всего напечатанного им о Владимирской губернии в одном сборнике. Благодаря материальной помощи со стороны графа Уварова он вышел в 1857 году под названием «Владимирский Сборник. Материалы для статистики, этнографии и археологии Владимирской губернии» и получил весьма лестные отзывы от краеведов и историков.

За всю свою жизнь Тихонравов опубликовал более семисот статей по истории, археологии, этнографии Владимирской губернии, заслужив у современников звание «владимирского Нестора». Под редакцией Тихонравова издано десять выпусков «Трудов Владимирского губернского статического комитета» (1863–1873), три тома «Ежегодника» того же комитета (1875–1880). В 1868 году им был издан «Указатель местных статей в неофициальной части Влад.губ.вед.».

Основание первого музея

Факт учреждения первого владимирского музея зафиксирован в годовом отчете губернского статкомитета за 1854 года. О цели и перспективе его там говорится: «Это собрание обещает в будущем представить собою так сказать живую наглядную картину внутренних богатств Владимирской губернии». Располагался музей в здании губернской мужской гимназии.

В 1866 году Константин Никитич занимался подготовкой открытия постоянной выставки мануфактурных и заводских изделий, он занимался сбором экспонатов, изготовлением витрин и шкафов. С 23 февраля 1869-го и до последнего дня своей жизни Константин Никитич заведовал музеем губстаткомитета. Его собрание рисунков с древних зданий церковного зодчества послужило основой музейной коллекции фотографий и литографий.

Вечная память о золотом человеке

Константин Никитич Тихонравов умер 6 июля 1879 года во Владимире и был похоронен на Князь-Владимирском кладбище. К сожалению, могила его была утеряна.

Вместе с женой и четырьмя дочерями он проживал в доме, построенном на улице Большой Ильинской (ныне Герцена) в 1832 году. В 1997-м «дом, в котором жил краевед Тихонравов К.Н.» по улице Герцена, 23, объявлен памятником истории регионального значения.

Но главным памятником выдающейся деятельности Константина Никитича, безусловно, является наш знаменитый во всем мире музей, у истоков основания которого он стоял.