Как стихи Андрея Вознесенского поломали жизнь владимирского редактора

В 1963 году Андрей Вознесенский был вызван в Кремль на встречу творческой интеллигенции с главой государства Никитой Хрущевым. Там молодой поэт подвергся жесточайшему разносу, который начался с вопля генсека: «Господин Вознесенский! Вон из нашей страны, вон!». В конце истеричной речи главы государства прозвучало: «Не хотите с нами в ногу идти, получите паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будет, но если вам нравится Запад — граница открыта…» «Я год скитался по стране, — вспоминал Андрей Вознесенский. — Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требовали покаяться…» Но главная беда в жизни Вознесенского рикошетом больно ударила редактора владимирского издательства Капиталину Афанасьеву.

Счастливое стечение обстоятельств

В 1960 году во Владимирском издательстве вышел первый сборник стихов Андрея Вознесенского «Мозаика» — книга, отрывшая ему дорогу в поэзию. Ее выходу предшествовало счастливое для молодого поэта сцепление обстоятельств.

Первое: к началу 50-х во Владимире существовало свое областное книжное издательство (к середине 60-х издательство свернут, а книги местных писателей будут печатать в Ярославле). Второе: во время одной из своих побывок во Владимире Вознесенский знакомится с художником и поэтом Н.Ф. Тарасенко; он дал рекомендацию молодому автору.

И самое главное: с 1951-го по 1961 год редактором издательства работала Капитолина Леонидовна Афанасьева…

Святая Капа

«Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться… — писал позднее Андрей Вознесенский. — Капа была святая. Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор», и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи…

Дома у нее было шаром покати. Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, охватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе…»

Родилась она в 1922 году в селе Култук на берегу Байкала. Необычные имя и отчество Капитолина Леонидовна позволяют предположить, что ее семья ранее была священнической или старообрядческой. В 1930 год семья перебралась на Урал, где отец работал «директором куста медных рудников» (так это тогда называлось). Судя по этой должности, отец и до 1917 года входил в число заводской администрации. В 1940 году Капитолина экстерном заканчивает десятилетку, что довольно странно: она и так должна была, по возрасту, ее закончить, да и экстернат к тому был почти отменен.

Затем она уехала в Москву и там сменила два института за полгода: из архитектурного красавица Капа ушла из-за домогательств преподавателя; из медицинского — осознав, что не ее это дело. И, только поступив в редакционно-издательский институт, она поняла, что нашла наконец свое дело в жизни. В 1946 году она защитила диплом, и была направлена в Германию — в Бабельсберг, в штаб Западной группы войск, к Жукову. Она работала над составлением отчетов советской военной администрации.

В 1947 году маршал Жуков получил новое назначение; его штаб вместе с Капитолиной был вывезен самолетом в Россию.

Она познакомилась, уже в русской электричке, со своим будущим мужем. Он сразу сделал ей предложение; она обещала подумать — при условии, что у него будет постоянное место жительства (профессия редактора как-то не сочеталась с реалиями военно-полевой жизни). Афанасьев сумел получить должность во Владимире; Капитолине дали направление туда же. Поженились они быстро и по-деловому; никакой свадьбы не было.

Сломанная карьера

Работа Капитолины Леонидовны в должности главного редактора Владимирского книжного издательства имела два направления: пропаганда достижений области и выявление и поддержка молодых талантов. Именно стараниями Афанасьевой вышли первые книги Андрея Вознесенского, Алексея Фатьянова, Сергея Никитина и многих других авторов… Кстати, у Алексея Фатьянова, песни которого после войны пела вся страна, это была единственная вышедшая при жизни книга, тираж которой мгновенно разошелся. А вот первая книга Вознесенского «Мозаика» сломала редактору карьеру…

«Когда вышла «Мозаика», грянул гром, — вспоминал Андрей Вознесенский. — Это была пора перегибов, которую потом называли волюнтаризмом. Позвонили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы». Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее отстранили от работы. Капа, прости меня…»

После этого совещания жизнь у нее пошла тяжелая: Афанасьеву постоянно вызывали в обком, где она должна была объяснять не только каждую фамилию в своих планах, но и каждую строчку в подписанной ею к печати книжке. Нервы были на пределе, ее свекровь потом признается ей, что ходила за ней буквально по пятам, боялась, как бы Капа дурного, по ее выражению, с собой не сотворила. Не выдержав напряжения, она попросилась в областную типографию, ее поставили начальником производственного отдела.

Потом Капитолина Леонидовна трудилась в издательском отделе Политехнического института. Но к ней продолжали идти рукописи как от совершенно незнакомых людей, так и от издательств — с просьбой написать рецензию. И она, не считаясь со временем, этим занималась.

Последняя встреча

Андрей Вознесенский о Капе тоже не забывал, приглашал ее на спектакль по своим стихам «Антимиры» в Театр на Таганке, на московские выступления… В 1974 году во Владимирской филармонии игралась музыкально-поэтическая композиция «Поэтория», музыку к стихам Вознесенского написал Родион Щедрин. Был хор, оркестр, пела сама Людмила Зыкина. И был Вознесенский, читающий стихи. Капа пришла их навестить в гостиницу «Заря» незадолго до концерта. Всей компанией — Вознесенский, Зоя Богуславская, Щедрин — они отправились через дорогу к филармонии.

После выступления Вознесенский артистично сбежал со сцены в зал, подошел к Капе, королевой расположившейся в почетном одиннадцатом ряду, и поцеловал ей руку. После этого к Капе стали подходить с приветствиями обкомовские начальники, до того делавшие вид, будто ее не видят. В большинстве это были те же персоны, что мешали ее работе с поэтами.

«Ее золотой венчик, сплетенный как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами, — писал об этом вечере Андрей Вознесенский. — Когда Зыкина под колокола пела «Матерь Владимирская единственная…» она поклонилась Капе».

— На самом-то деле, — уточнит верная себе Капа, — Зыкина уронила листочки с текстом и наклонилась их поднимать.

Будем помнить…

Что же получил от издания книги «Мозаика» Вознесенский? Поначалу ничего, кроме больших неприятностей. Но после отставки Хрущева; ситуация изменилась враз. Начался золотой век советской поэзии, и Вознесенский, с подачи владимирского издательства, в него попал…

«Вот тогда и появились такие замечательные поэты, как Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, — рассуждал в своей книге «Литература Советской империи» писатель Михаил Веллер. — И у старых маститых поэтов стали болеть сердца, потому что их больше никто не читал. Все эти высмеянные Булгаковым «взвейся», «развейся», «мы пионеры, дети рабочих», и т. д. перестали пользоваться каким-либо успехом. А люди читали реальные стихи, и эти стихи просто пользовались небывалой в истории поэзии популярностью. Когда молодые поэты собирали стадионы — больше не было нигде и никогда, чтобы поэт собирал стадионы! Ну, потому что отдушина появилась, молодые и искренние люди. И они были членами Союза писателей. Им было по 27-28 лет, и они были уже знамениты на всю страну…»

Да за одно только открытие народу Вознесенского и Фатьянова Капитолина Леонидовна заслуживает, самое малое, памятной доски на доме, где она жила или работала. Ведь такой доски сподобились все местные писатели, даже благополучно позабытые. Но, видно, не судьба нам…