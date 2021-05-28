Как охотник на тигров стал владимирским писателем

В 2009 году на телеканале «Россия» состоялся показ документального фильма «Дальневосточный исход» Никиты Михалкова о семье владимирского писателя Валерия Янковского и о нем лично. В аннотации было сказано: «Герой фильма — потомок знаменитых исследователей Дальнего Востока. Его жизнь похожа на приключенческий роман — один из самых блестящих молодых людей дальневосточной эмиграции и бесстрашный охотник на тигров отверг предложение убить тогда еще малоизвестного Ким Ир Сена. Родившийся еще до революции 1917-го, он пережил потерю Родины, устройство на чужбине в Корее, арест и годы в ГУЛАГе…». Сегодня, 28 мая, Валерию Юрьевичу исполнилось бы 110 лет.

Потеря Родины

Родился он 28 мая 1911 года в имении Сидеми на полуострове Янковского в 30 километрах от Владивостока. Полуостров получил свое название в честь его деда Михаила Ивановича Янковского, известного исследователя-дальневосточника, ученого, зоолога-практика. Отец писателя Юрий Михайлович был известным в этих краях охотником и тигроловом, владельцем конезавода, который в октябре 1922 года, опасаясь за судьбу своей семьи, эмигрировал в Корею. Вместе с ним в эмиграции жил и Валерий.

«Когда мы бежали в Корею, мне было одиннадцать лет, я хорошо помню Владивосток, — вспоминал он этот период жизни в своей книге «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа». — И в первый же приезд с отцом в Харбин мне показалась, что я снова в России. Русские вывески на магазинах, кафе, ресторанах… Доброжелательные российские лица, нарядная толпа».

Валерий окончил Харбинскую мужскую гимназию, затем лесной техникум в Пхеньяне. Вместе с отцом и братьями вел хозяйство в имении «Новина», в 50 км к югу от корейского Чхонджина. Повзрослев, Валерий решил создать свое хозяйство в Манчжурии, взяв в долгосрочную аренду большой участок земли с пашней и лесом. С 1928-го по 1944 год профессионально занимался охотой и пантовым оленеводством.

Вскоре Валерий женился на красивой девушке Ирме. За короткий срок на «Тигровом хуторе» — так они назвали свое место — выстроили пятикомнатный дом. Сразу же начали развивать фермерское хозяйство: «Ирма развила несколько выводков цыплят. Готовились перевести из Новины оленей. Словом, строили, казалось, радужные планы на будущее…»

Арест и ГУЛАГ

Летом 1945 года стало известно, что Ирма ждет ребенка. А в августе разразилась война между СССР и Японией. Когда Красная Армия заняла город Яньзци, Валерий с братом Юрием отправились ей навстречу. Их взяли на службу в качестве переводчиков японского и корейского языков. С боями они дошли до Пхеньяна, где прослужили до января 1946 года.

24 января Валерий Янковский получил отпуск, но по дороге домой был арестован и осужден на шесть лет «за оказание помощи международной буржуазии».

Через три месяца состоялся второй суд по его кассационной жалобе, который определил ему уже десять лет. И отправили его в телячьем вагоне, за решетками, этапом во Владивосток. Он бежал из лагеря в Тавричанке, получил после первоначальных десяти – 25 лет. Из Находки проплыл 1,5 месяца на теплоходе Японское, Охотское и Берингово море в Северный Ледовитый океан.

В августе теплоход пришвартовался у причала заполярного порта Певек. Работал Янковский на прииске «Красноармейский» в нечеловеческих условиях. Прошение о пересмотре приговора, написанное в Уссурийске, нашло Валерия Юрьевича на Чукотке. Постановлением Военной коллегии Верховного суда сбросили 15 лет. Вскоре в лагере ввели «зачеты» за перевыполнение нормы выработки. И Валерию удалось освободиться раньше срока. В августе 1952 года он получил первый на территории СССР документ – «справку об освобождении», в которой дословно сказано: «Видом на жительство не служит, для прописки не действительна».

Второй брак и пробы пера

Уехать на «материк» не разрешили, направили по «вольному найму» на прииск «Южный». Там Валерий окончил курсы горных мастеров и дослужился до начальника промприбора на промывке песков оловянной руды. Выйдя на ограниченную свободу на Крайнем Севере, он постепенно, через управление ГУЛАГа, разыскал в заключении отца, брата, двоюродную сестру. Завязал с ними переписку.

В 1955 году он прилетел в Магадан и вскоре женился на только что освободившейся от четырнадцатилетнего заключения Ирине Казимировне Пиотровской, которая отсидела два срока за стихи Есенина, прочитанные шестнадцатилетней девочкой на дне рождение одноклассника. Вскоре Ирина Казимировна, а затем, в 1957 году, и Валерий Юрьевич были реабилитированы «за отсутствием состава преступления». 4 февраля 1959 года у них родился сын Арсений.

До 1966 года Янковский работал лесничим Магаданского лесничества. Вскоре магаданцы познакомились с творчеством Валерия Юрьевича, который регулярно стал печататься в местных газетах, выступать по радио, а потом и по телевидению. Его рассказы и очерки стали публиковаться во всесоюзных изданиях «Вокруг света», «Охота и охотничье хозяйство», «Уральский следопыт».

Переезд во Владимир и встреча со старшим сыном

В 1966 году Янковские с сыном Арсением переехали во Владивосток с намерением остаться здесь навсегда. Но сырой климат оказался неподходящим сыну, страдающему хронической пневмонией. Прожив около двух лет на проспекте 100 лет Владивостоку, в 1968 году семья перебралась в тихий город Владимир, где Валерий Юрьевич прожил до последнего дня.

Все эти годы после освобождения Валерий Юрьевич вел переписку с сестрами Музой и Викторией, первенцем Сергеем и женой Ирмой, которая спустя пять лет после ареста и полной неизвестности решилась на повторный брак и эмигрировала в Канаду. 20 декабря 1986 года состоялась встреча отца и сына.

«После пятнадцати лет обращений и отказов повидаться с родными в Америке, в 1986 году, при Горбачеве, наконец-то получил загранпаспорт и визу… А потом — встреча в аэропорту Ванкувера с Ирмой и бородатым дядей с сединой на подбородке, сыном Сергеем, который через сорок лет сказал «папа».

Вся жизнь – в книгах

После выхода на пенсию Валерий Юрьевич серьезно занялся литературным трудом. Человек с такой богатой биографией, да еще и наделенный божией милостью даром слова, не мог не стать писателем. Валерию Янковскому не нужно было выдумывать сюжеты своих рассказов и повестей – их подсказывало прожитое и пережитое. Его писательское кредо бесхитростно и благородно — писать только правду.

В 1972 году в Ярославле вышла первая книжка Валерия Янковского «В поисках женьшеня». Спустя семь лет там же была напечатана повесть о деде Михаиле Ивановиче Янковском, после чего московский «Современник» издал сборник «Потомки Нэнуни». В книгах читателю предстают три поколения Янковских, обаятельных, талантливых, мужественных охотников-зверобоев.

Всего было издано 9 документальных и автобиографических книг – о жизни в Корее, об охоте, лагерной жизни. Но бесспорно, его главным произведением является повесть-быль об истории рода Янковских «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа», вышедшая в 2000 году. Она стала своеобразным памятником, увековечившим выдающуюся семью Янковских в русской литературе.

Умер Валерий Юрьевич 17 апреля 2010 года, немного не дожив до 99-летия. Похоронен на Улыбышевском кладбище.

Награды, звания, память…

В 1988 году Янковский стал членом Союза писателей СССР, а позднее — Русского географического общества. Он был сопредседателем владимирского общества «Мемориал», занимающегося вопросами помощи репрессированным. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией».

В 2010 году Валерию Янковскому посмертно было присвоено звание почетного гражданина Владимирской области. А 28 мая 2013-го, в день рождения писателя, на доме № 25 по улице Комиссарова появилась мемориальная доска, посвященная ему.

К юбилею владимирского писателя Владимиро-Суздальский музей-заповедник подготовил выставку «Век Янковского». Это название отсылает к долгой и плодотворной жизни Валерия Юрьевича, в течение которой ему довелось стать очевидцем и участником многих значимых событий отечественной истории. Большая часть экспонатов передана музею сыном писателя Арсением Янковским. Бесценную помощь в организации выставки оказал Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, предоставивший ряд уникальных фотографий из своей коллекции. Выставка работает в музейном центре «Палаты» до 25 июля.