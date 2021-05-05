Как «Илья Муромец» уничтожил «Адольфа Гитлера»

В июне 1944 года наши объекты под Ковелем, крупным транспортным узлом Волынской области на Украине, стали подвергаться коротким утренним артобстрелам. Вскоре наблюдатели «Ильи Муромца» обнаружили немецкий бронепоезд, двигающийся на огневые позиции. Выстрелы с обеих сторон раздались почти одновременно. Наши артиллеристы стреляли лучше противника, и «немец» был накрыт с первого же залпа. Когда 6 июля 1944 года Ковель был освобожден от фашистов, бойцы 31-го дивизиона побывали у разбитого вражеского бронепоезда. Оказалось, что он носил имя фюрера третьего рейха. Весьма символичным оказалось то, что наш бронепоезд «Илья Муромец» уничтожил «Адольфа Гитлера».

«Илья Муромец»

Но не только этот эпизод на славном боевом пути бронепоезда вызывает восхищение. Подарок фронту от муромских жителей «Илья Муромец» начал войну с захватчиками в самом начале 1942 года на Брянском фронте. Огневая мощь нашей бронекрепости приводила немцев в дикий ужас, ведь за одну минуту бронепоезд поражал площадь 400 на 400 метров. И это только орудийным огнем, а ведь были еще и «Катюши». Бесшумно выходя на вражеские позиции, «Илья Муромец» уничтожал склады горючего, оружия, артиллерийские батареи, пехоту и технику.

Взбешенные немцы объявили на него настоящую охоту. Гитлеровская авиация выслеживала поезд в пути и на станциях и 12 мая 1942 года смогла повредить штабной вагон. Тем не менее «вездесущий русский призрак», как называли фашисты «Илью Муромца», не выбыл из строя. Несмотря на заявления немецкой пропаганды, которая беззастенчиво лгала, что бронепоезд для СССР построили американцы, потом хвалилась, что ангелы «Люфтваффе» забросали русского монстра фосфорными бомбами, «Илья» всякий раз продолжал воевать с фашистами.

Этот бронепоезд был построен в подарок фронту по инициативе железнодорожников Муромского узла. Несмотря на то, что не было ни опыта, ни готовых чертежей, ни специалистов, за очень короткий срок рабочие завода им. Ф.Э. Дзержинского, локомотивного и вагонного депо соорудили настоящую крепость на колесах. Закалку брони проверяли несколько раз и добились того, что броневые листы не пробивались снарядами и не давали трещин. Вооружили его самым современным по тем временам оружием, в том числе установками «Катюша».

На фронте для более эффективной борьбы с вражеской авиацией экипаж бронепоезда на свои деньги приобрел дополнительные зенитные установки.

Создатели бронепоезда решили, что состав машинистов будет сформирован из лучших строителей-муромцев: А.В. Бирюкова, А.В. Журухина, И.Е. Серякова, В.А. Смирнова, А.С. Снопка, А.Г. Шмелева. На митинге решено было дать бронепоезду имя легендарного богатыря Ильи Муромца. Более 2400 километров с боями, освобождая Родину от фашистов, прошел бронепоезд от Оки до Одера. Он принял участие в 150 мощных огневых налетах.

Дивизионом, куда, кроме «Ильи Муромца», также входил построенный горьковчанами бронепоезд «Козьма Минин», было уничтожено 1650 солдат и офицеров врага, сбито 15 самолетов, подавлены 94 пулеметные точки, 42 артиллерийско-минометные батареи, 14 дзотов, склады боеприпасов. За мужество и отвагу почти весь личный состав был награжден орденами и медалями.

В 1971 году паровоз бронепоезда установлен в Муроме на Владимирской улице близ парка им. 50-летия Советской власти.

«Ковровский большевик»

Но «Илья Муромец» был не первым поездом, подаренным фронту жителями Владимирского края. В 1941 году в газете «Известия» вышла такая заметка: «Трудящиеся нескольких заводов Ивановской области в свободное от основной работы время построили и вооружили бронепоезд, который был отправлен на фронт». Этими заводами были машиностроительные предприятия Коврова, который в то время входил в состав Ивановской области.

Бронепоезд был построен по инициативе коллективов завода №2 наркомата вооружения и Ковровского машиностроительного завода (будущий экскаваторный завод).

Работы по его строительству начались в октябре 1941 года. Стальной лист толщиной 20 мм – это лучшее, что было в распоряжении заводчан. Такую «броню» можно пробить из крупнокалиберного пулемета с расстояния в 500 метров. Для ее усиления сваривали два листа с зазором 10 см, который заполняли металлической стружкой и заливали бетоном. Тем не менее поезд одели в броню меньше чем за две недели.

В состав вооружения бронепоезда входили танковые пулеметы Дегтярева ДТ, крупнокалиберные пулеметы ДШК, 20-миллиметровые авиационные пушки ШВАК. Все это оружие было произведено заводом № 2 сверх плана. Укомплектованный добровольцами бронепоезд, получивший название «Ковровский большевик», 18 декабря 1941 года в 14.00 после краткого митинга был отправлен на фронт. Это был первый из трех бронепоездов, построенных в годы войны на территории современной Владимирской области.

Однако ковровский бронепоезд не был принят на вооружение Красной Армии как полноценная боевая единица. И паровоз «Овечка» оказался слабоват, и артиллерия была недостаточной мощности. Однако броневагоны являлись сильной боевой единицей противовоздушной обороны на подступах к нашей столице. И уже весной 1942-го на счету наших добровольцев оказались первые сбитые самолеты.

«Феликс Дзержинский»

В начале 1942 года рабочие вагонного и локомотивного депо Владимирского узла тоже решили построить бронепоезд. У них не было, казалось, ни времени для этого, ни специалистов, ни брони, ни технологической оснастки. Но у них было огромное желание — помочь разгромить врага.

Опыта строительства бронепоезда у них тоже не было. Надо было доходить до всего своей головой. Представьте, что необходимо поднять на определенную высоту и точно на место поставить лист брони в полторы-две тонны весом, когда нет ни кранов, ни каких-либо других механизмов. Что делать? Рабочая смекалка, система блоков, скобы и подвесок позволила справиться с этой проблемой. Броню также изготавливали из стальных листов по методу ковровских мастеров.

2 мая 1942 года во Владимире приехала группа вoеннослужащих, в задачу которых входило оказание помощи железнодорожникам в завершении строительства бронепоезда. На боевых площадках они установили четыре стомиллиметровые пушки и двенадцать пулеметов. На ветке, идущей в Гусь-Хрустальный, провели боевые испытания. Комиссия приняла бронепоезд с хорошей оценкой. С этого момента он стал считаться 25-м отдельным бронепоездом войск НКВД и наименован «Феликсом Дзержинским».

В августе владимирцы тепло проводили его на фронт. Первый бой «Феликс Дзержинский» принял в 1943 году в районе Смоленска. Помогал пехоте артогнем. Пушки на нем были с военных морских кораблей и могли поражать цель до 25 километров в радиусе. В случае необходимости они могли быть и зенитками. Когда фашистские самолеты пытались атаковать бронепоезд, то после первых же выстрелов охота эта у них пропадала.

«Феликс Дзержинский» участвовал в боях на Смоленщине, в Белоруссии, в Польше. По окончании войны он участвовал в разгроме банд украинских националистов в Закарпатье. Экипаж его был расформирован летом 1946 года, а бронепоезд поставлен на запасном пути на одной из украинских станций. Бронепоезд «Феликс Дзержинский», сработанный руками владимирских железнодорожников, служил Родине как настоящий солдат. У членов экипажа никогда не вызывали нареканий ни конструкции, ни качество работы.