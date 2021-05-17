Кабан-пастух выгуливает коз в Покрове

Кабан-пастух выгуливает коз в городе Покрове. В хорошую погоду животные выходят из дома вместе, проводят на улице весь день и возвращаются под вечер. Необычная троица уже стала достопримечательностью самого западного города Владимирской области. Дружной компании люди давно не удивляются. Более того, о передвижениях животных сообщают в социальных сетях. А хозяева кабана и козочек говорят, что зверей не разлучить.

Гуляют по городу

Неспешным шагом вдоль ворот местной администрации на прогулку выходят кабан и две козы. Идут прямо по тротуару, держатся вместе. Никто не убегает вперед и не отстает. Из автомобиля необычную колонну снимает популярный владимирский блогер Слава Логинов. За кадром молодой человек с пафосом говорит: «Вот оно благоустройство, которое мы заслужили». Окликает поросенка, тот словно слышит его, притормаживает, но, разочаровавшись, идет по своим делам.

Кабан и козочки уже стали звездами Интернета.

Короткое видео необычной прогулки Слава выложил в популярный владимирский паблик. За несколько часов кадры с кабаном и козочками набрали тысячи просмотров. Кто-то в комментариях отметил, что свинья стала популярней отдельных людей. Так в областном центре узнали о необычной компании.

Тимон и Пумба

В самом же Покрове о дружбе кабана и коз впервые услышали осенью прошлого года. Животных удалось снять на природе. Видео тогда попало в Интернет и восхитило людей. Необычная компания под предводительством маленького хряка прогуливалась по лесным тропинкам. Было понятно, что кабан не просто ходит рядом — он пасет своих рогатых подруг!

Сегодня в Покрове снова говорят и пишут про дружбу свиньи и коз. Жители города отмечают, что это настоящая достопримечательность небольшого города. Местные Тимон и Пумба. В комментариях под фотографиями, размещенными в популярном паблике, люди отслеживают передвижение необычной компании и просят людей их не гонять.

— Ну, слава богу, что вся команда целиком. А то я хрюнделя видел в гордом одиночестве и уже начал переживать.

Кабан воспитывался с собаками

Кабана и козочек не разлучить, рассказывает хозяйка животных Наталья Сорока. Поросенка вьетнамской породы подруги слушаются. Без него никуда не пойдут. А если потеряют, то будут искать. И это, говорит женщина, неудивительно. Хряк рос вместе со щенками. Вот и научился у собак пасти животных.

— Если он пропадет из виду, они будут блеять. Звать его. Он у них предводитель. Словно пастушья собака. Так получилось, что он вырос вместе с собаками. Может, поэтому у него такие навыки. Когда он был маленьким, к нам привезли собаку со щенками. Он себя не считает кабаном. Вы же смотрели видео. Он их конкретно пасет. Подгоняет, уводит от дороги.

Кабан жил в одном сарае с собаками.

Наталья рассказывает, что необычная дружба животных ее не удивляет. Растут кабан и козы все вместе с самого детства в одном сарае. Вот и гуляют вместе. Животные эти неагрессивные. Никому ничего плохого не сделают. Выпускать из дома одних их нестрашно.

— Если он вышел, то и они будут искать возможность уйти за ним. Это две девочки. Летом они весь день гуляют. Сейчас жарко, они находят место, где полежать, а потом возвращаются. Сегодня нам рассказали, что видели компанию на кладбище. Люди говорят, что те ходят, конфеты подбирают.

Кабану ищут невесту

Кабана-пастуха, утверждает Наталья, специально не дрессировали. Так вышло само собой. В семье, где воспитывается животное, настоящий скотный двор: козы, куры, индюки. Чтобы кабан не грустил, сейчас ему ищут невесту. Хряка поэтому и не кастрировали. Хотят породу разводить.

— Специальных критериев к будущей избраннице нет. Просто нужна свинья такой же породы. У нас задача, чтобы он стал производителем.

Как к замыслу хозяев отнесутся две козочки, пока непонятно. Делить кабана с другими дамами они захотят едва ли. Привыкли, что хряк всегда рядом. Их и только их. А поэтому идея «подложить свинью» им вряд ли понравится. Ждем разрешения семейного конфликта.