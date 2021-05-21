Из-за пала травы во Владимире едва не загорелись частные дома

Пал сухой травы во Владимире едва не привел к серьезным последствиям. Огонь вплотную подступил к частным домам. До ближайших строений оставалось около десятка метров. Крупное возгорание произошло вчера днем на улице Полянка. На место поспешили сотрудники пожарно-спасательной части № 2 города Владимира и муниципального поисково-спасательного отряда. Выяснилось, что загорелся гараж, там наблюдалось сильное задымление.

Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали травяной пожар и потушили огонь в гараже.

— Пал травы был ликвидирован, не допущено распространения огня на постройки, которые находились в нескольких метрах от участка с горящей травой, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины пожара устанавливаются.

Отстояли поселок от огня

19 мая крупное возгорание сухой травы произошло рядом с посёлком Садовый Суздальского района. Огонь расходился по бесхозному полю и мог в любой момент перекинуться на жилые дома. К счастью, поселок удалось отстоять. Ход тушения значительно осложнял сильный ветер. Огонь быстро распространялся по территории, площадь пожара составила 24 гектара.

Вместе с пожарными на месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы области, представители местной администрации и добровольцы. Активно помогали и жители, тушили возгорание подручными средствами, подвозили воду, предоставляли пожарным личную технику. Также на месте работал беспилотник МЧС России, он контролировал обстановку с воздуха.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Уже известно, что сельскохозяйственные земли, на которых начался пожар, содержались в ненадлежащем состоянии. Собственник земель не расчищал территорию от сухой травы и мусора.

По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём.

— В настоящее время устанавливается собственник земельных участков. Он будет привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Так как правила пожарной безопасности собственником земли были нарушены во время действия особого противопожарного режима, нарушитель заплатит повышенный штраф. Также документы будут переданы земельным инспекторам для привлечения нарушителя либо нарушителей к ответственности в соответствии с Земельным кодексом, — сообщают в чрезвычайном ведомстве.

Главное управление МЧС России напоминает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение любого огня на природе под запретом. Нарушителей ждут штрафы. На граждан — в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Суздальском районе погиб мужчина.