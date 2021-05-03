Иностранным студентам провели «День миграционной грамотности»

«День миграционной грамотности» для иностранных студентов состоялся в опорном вузе владимирского региона. ВлГУ уделяет большое внимание социокультурной адаптации учащихся, приехавших из-за рубежа, и это — одно из таких мероприятий. Особенно важна работа по правовому просвещению. Студентов с основами российского законодательства, с особенностями правового положения иностранных обучающихся на территории нашей страны.

Дважды в год

— Для нас «День миграционной грамотности» — традиционное мероприятие, оно проходит дважды в год: в сентябре для студентов первого курса, и в апреле для тех ребят, которые продолжают обучение в ВлГУ, — пояснила начальник управление международной деятельности ВлГУ Любовь Наумова.

С иностранными студентами, кроме Любови Наумовой, встретились директор Центра международного образования Марина Буларэс, помощник ректора университета по работе с иностранными студентами Александр Игнатов, заведующая кафедрой РКИ Ольга Сенаторова.

В ВлГУ сейчас обучаются 643 иностранных студента из 50 стран мира.

В качестве гостей и экспертов для участия в мероприятии были приглашены заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Дмитрий Архипов и руководитель Центра правового просвещения, формирования толерантности, противодействия экстремизму и коррупции при ВлГУ Микаэль Ахмедов.

— Иностранные студенты всегда активно используют этот формат встреч с руководством университета и с приглашенными экспертами, понимая важность вопросов соблюдения законодательства страны, в которую они приехали для получения высшего образования, — сообщила Любовь Наумова.

Уважение традиций

Представитель УМВД ознакомил иностранных студентов с Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ, регламентирующими положение иностранных обучающихся в РФ, в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Дмитрий Архипов рассказал и об изменениях в миграционном законодательстве России в части упрощения порядка предоставления отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство, возможности трудоустройства иностранных студентов очной формы обучения.

Микаэль Ахмедов рассказал о нормах законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие экстремистской деятельности. Доцент Юридического института ВлГУ подчеркнул необходимость уважения культурных традиций российского общества, связанных с его полиэтничностью и поликонфессиональностью.

Завкафедрой РКИ Ольга Сенаторова отметила важность постоянного повышения уровня владения русским языком и возможность участия иностранных студентов в мероприятиях, организуемых преподавателями кафедры РКИ. Она рассказала о недавно прошедших мероприятиях: образовательной акции к Международному дню родного языка, научно-практической конференции «Коммуникативная толерантность как основа межнационального общения» в рамках Дней науки студентов, олимпиаде по русскому языку, посвященной году науки и технологий.

Директор Центра международного образования Марина Буларэс представила новый проект молодежного центра ВлГУ — Интерклуб. Она сообщила о мероприятиях, которые организовывают сами иностранные студенты. Это кинопоказы с обсуждением фильмов, кулинарные шоу, музыкальные квартирники, заочные путешествия в зарубежные страны, интервью и рассказы о традициях и праздниках народов мира и многое другое.

Встреча прошла при активном участии студентов. Они с интересом воспринимали предоставляемую информацию, участвовали в обсуждении предложенных тем и получили ответы на свои вопросы.