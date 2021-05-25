Имущественный, социальный, «спортивный»: как получить налоговый вычет

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Что такое налоговый вычет
Это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, — так называемую налогооблагаемую базу. Иногда это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т. д. Можно подать заявление о вычете работодателю, и тогда он может временно перестать удерживать 13% от вашего дохода, пока не будет исчерпана сумма вычета. Или будет ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу на сумму вычета.
Налоговые вычеты может получить любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Они не применимы к физлицам, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход, например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.
Подробнее о самых востребованных налоговых вычетах: при покупке жилья, за платное обучение и лечение, для индивидуальных предпринимателей, а также о новом, «спортивном» вычете – читайте в материале «Призыва».
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Имущественный
При покупке квартиры, дома или земельного участка для строительства гражданин может вернуть себе часть потраченных денег в пределах уплаченного НДФЛ. Это прописано в ст. 220 Налогового кодекса РФ. Его можно получить за приобретение и строительство жилья (квартиры, частного дома, комнаты, доли); приобретение земли с жилым домом или для его постройки; расходы по уплате процентов по целевым кредитам (ипотечным кредитам) на строительство или приобретение жилья. В расходы на приобретение жилья могут включаться расходы на ремонт, в том числе отделочные материалы.
Чтобы получить имущественный вычет, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ; купить недвижимость на территории России; заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку; иметь жилье в собственности или акт приема-передачи для новостройки; чтобы жилье не принадлежало родственникам.
На одного человека есть лимит — 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если супруги покупают недвижимость совместно и она стоит больше 2 млн рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый. Проценты по ипотеке при этом не учитываются, а вот расходы на ремонт и отделку — могут.
Для процентов за ипотеку тоже существует отдельный лимит — 3 млн рублей. Также можно получить 13%, то есть 390 тыс. рублей максимум, и только с одного объекта. При рефинансировании ипотечного кредита можно получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту.
Для получения имущественного вычета нужны следующие документы:
- декларация 3-НДФЛ;
- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
- паспорт;
- договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;
- платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.);
- справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию;
- заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке;
- заявление на возврат налога;
- если вы брали квартиру в ипотеку и хотите получить вычет по процентам, нужно представить копию кредитного договора и справку об уплаченных процентах.
Имущественный вычет можно получить как в налоговой, так и у работодателя. Если вы будете оформлять вычет у работодателя, с вашей заработной платы не будет удерживаться налог на доходы в размере 13% до момента исчерпания вычета (право на вычет придется подтверждать в налоговой каждый год). Вам не нужно будет подавать 3-НДФЛ, однако перед приходом к работодателю вы должны будете обратиться в налоговую и получить уведомление о праве на вычет.
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Социальный за лечение и приобретение медикаментов
Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет; назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи; страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за лечение и (или) приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего лечения), — 120 000 рублей. По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.
Получить социальный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя.
Для получения социального вычета нужны следующие документы:
- на оплату лечения: договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг; справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу; лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты;
- на оплату дорогостоящих видов лечения: договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг; справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу; лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты;
- на приобретение медикаментов: рецептурный бланк по установленной форме; платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.);
- на страховые взносы по договору ДМС: договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования; копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах; платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).
При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).
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За обучение
Налоговый вычет можно получить, если вы оплатили свое обучение, своего ребенка (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет), своего бывшего подопечного (до 24 лет), брата или сестры (до 24 лет). Если вы платите за себя, форма обучения значения не имеет. Остальные должны учиться очно. Получить вычет можно не только за обучение в вузе, но и за оплату детского сада, школы и автошколы, курсов иностранного языка и т. д. У образовательного учреждения должна быть лицензия, при этом неважно, государственная это организация или частная.
Налоговый вычет можно получить за три прошедших года как в налоговой, так и у работодателя. Но нельзя получить вычет, если вы использовали при оплате учебы маткапитал.
Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за собственное обучение либо обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего лечения), — 120 000 рублей. Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за обучение собственных или подопечных детей, — 50 000 рублей.
Дорогостоящее обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы за раз заплатите 300 000 рублей за три года обучения, то получите вы столько же, сколько получили бы, отдав 120 000. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать 100 000.
Для получения вычета за обучение нужны следующие документы:
- справка 2-НДФЛ;
- налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
- заявление о возврате;
- договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг;
- платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).
Если вы платили не за себя, то нужны:
- справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства;
- документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.
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Профессиональный
Профессиональный вычет может получить ИП; частные лица за выполнение работ; нотариусы и адвокаты; авторы научных открытий или произведений искусства. Это сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. С них предприниматель (и все остальные из списка выше) не будет платить НДФЛ.
Чтобы подтвердить доходы, необходимо подать заявление в произвольной форме налоговому агенту. Это фирмы или предприниматели, от которых вы получаете доход. Если налогового агента нет, то подайте декларацию 3-НДФЛ в налоговую вместе с документами, подтверждающими расходы.
За прошедший налоговый период нужно подать декларацию до 30 апреля. Если вы будете оформлять вычет за этот год, то подавать надо до конца апреля 2020 года. В декларации можно учитывать вычет — уменьшить на него налог. Заплатить налоги надо будет до 15 июля.
Если расходы нельзя подтвердить, то:
- ИП на общей системе налогообложения может получить вычет в 20% дохода;
- автор научных трудов или литературных произведений — 20%;
- автор видео-, теле- и кинофильмов — 30%.
Полный список можно посмотреть здесь.
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«Спортивный»
24 марта Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Его можно будет получить на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит Правительство РФ.
Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.
«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: maiso.ru
Фото: duma.gov.ru