Имущественный, социальный, «спортивный»: как получить налоговый вычет

При покупке квартиры, дома или земельного участка для строительства гражданин может вернуть себе часть потраченных денег в пределах уплаченного НДФЛ. Это прописано в ст. 220 Налогового кодекса РФ. Его можно получить за приобретение и строительство жилья (квартиры, частного дома, комнаты, доли); приобретение земли с жилым домом или для его постройки; расходы по уплате процентов по целевым кредитам (ипотечным кредитам) на строительство или приобретение жилья. В расходы на приобретение жилья могут включаться расходы на ремонт, в том числе отделочные материалы.

Чтобы получить имущественный вычет, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ; купить недвижимость на территории России; заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку; иметь жилье в собственности или акт приема-передачи для новостройки; чтобы жилье не принадлежало родственникам.

На одного человека есть лимит — 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если супруги покупают недвижимость совместно и она стоит больше 2 млн рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый. Проценты по ипотеке при этом не учитываются, а вот расходы на ремонт и отделку — могут.

Для процентов за ипотеку тоже существует отдельный лимит — 3 млн рублей. Также можно получить 13%, то есть 390 тыс. рублей максимум, и только с одного объекта. При рефинансировании ипотечного кредита можно получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту.

Для получения имущественного вычета нужны следующие документы:

декларация 3-НДФЛ;

свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

паспорт;

договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;

платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.);

справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию;

заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке;

заявление на возврат налога;

если вы брали квартиру в ипотеку и хотите получить вычет по процентам, нужно представить копию кредитного договора и справку об уплаченных процентах.

Имущественный вычет можно получить как в налоговой, так и у работодателя. Если вы будете оформлять вычет у работодателя, с вашей заработной платы не будет удерживаться налог на доходы в размере 13% до момента исчерпания вычета (право на вычет придется подтверждать в налоговой каждый год). Вам не нужно будет подавать 3-НДФЛ, однако перед приходом к работодателю вы должны будете обратиться в налоговую и получить уведомление о праве на вычет.