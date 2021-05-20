Град с грозой накроют Владимирскую область

Региональное управление МЧС предупреждает о непогоде. По данным ведомства на территорию Владимирской области надвигается сильный ливень с градом. Но пройдет он не везде. Сильный дождь затронет северо-восток, информирует Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Задувать будет весь вечер.

Спасатели предупреждают, что установившаяся погода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Водителям стоит учитывать погодные условия прежде, чем садиться за руль.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями. Так, ураган, который прошелся по территории области в минувшую субботу, уже повредил несколько автомобилей. Главный удар пришелся на Муром. В городе на Оке под стволами оказались завалены пять машин.

Похолодание придет на смену жаре

О том, что температурный фон изменится, синоптики предупреждали. Пятница, 21 мая, станет самым прохладным днем на этой неделе. Ожидается не выше +17 градусов. И после зноя, такая температура уже кажется холодной. Жителям области снова придется вспомнить про кофты и даже ветровки.

Уже накануне сильный ветер с грозой прошлись по нескольким районам области. Молнии были хорошо заметны и во Владимире. Но гроза продолжалась в областном центре недолго. При этом, например, в Юрьеве-Польском сверкало так, что страшно было подойти к окну. Видео непогоды появилось сегодня в популярном городском паблике.

А уже сегодня град погнул цветы в Ковровском районе. Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, осадки были значительного размера. А территория вокруг быстро окрасилась в белый цвет.

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Погода наладится

К выходным, обещают синоптики, ветер ослабнет, а столбики термометров, напротив, вновь начнут расти. В воскресенье погодные паблики уже обещают +25 градусов. Однако майская жара все-таки останется в прошлом. И рекорды, которые были установлены на этой неделе, не повторятся.

18 мая, был побит абсолютный температурный рекорд. Он держался более века. В 1897 году 18 мая было зафиксировано плюс 29,1 градуса. Три дня назад столбик термометров перешагнул 30-градусную отметку.

При этом первые дни лета, по данным синоптиков, снова заставят достать зонтики и теплые вещи. По предварительным прогнозам 1 июня ожидается не больше 20 градусов тепла. Так что про жаркие дни мы еще будет вспоминать.