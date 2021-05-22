Городу Владимиру дали ещё 20 миллионов рублей на ремонт дорог 

Дополнительные деньги — чуть больше 20 миллионов рублей — выделили на ремонт дорог во Владимире. Сумма небольшая. Но необходимая на доведение до ума объектов, которые попали в список ремонта на 2021 год по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Средства пойдут на Суздальский проспект, улицы Горького и Дворянскую. На первых двух уже работают дорожники. В большей степени задействованы федеральные деньги. Всего в нынешнем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире отремонтируют 12 участков дорог на 250 миллионов рублей.

Состояние с расстояния

Качество дорог для включения их в нацпроект определяли в прошлом году. За прошедшее время они ещё поизносились. И состояние некоторых участков, в 2020-м более или менее сносное (потому их и не включили в ремонт), сейчас совсем никуда. К примеру, от поворота с Добросельской до остановки у бывшего мебельного на Суздальском проспекте. Там дорога вообще развалилась.

Подрядчик же активно трудится в другом месте — ближе к пересечению Суздальского проспекта с Комиссарова. Там уже сняли асфальт, частично положили новый. Жители Доброго негодовали. Огромные деньги идут на ремонт, а приводят в порядок отрезками. Да ещё и оставляя без внимания никудышные «пятачки».

Муниципалитет услышал горожан и внёс коррективы.

С улицей Горького история иная. Абсурдная. В контракте предусмотрели установку 19 консольных опор для 40 дорожных знаков, 20 светодиодных светильников, 609 двухметровых секций ограждений типа «крест» и 31 дополнительная стойка ограждений.

Загадка Горького

Но достаточно проехать по улице Горького, чтобы убедиться: все переходы там давно имеют опоры с дублирующими знаками. Они подсвечены. Один переход у университета — подземный, пять — со светофором, два с островками безопасности и три нерегулируемых. На этих трёх нет никаких конструкций типа светофора или островка безопасности.

Почему в контракте перечислены работы, выполненные в прошлые годы, сказать трудно. Пояснения отсутствуют. На днях была пресс-конференция директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Рината Шаниязова. Внутримуниципальные дороги — не его сфера, так что он пояснил лишь общие подходы к дорожной политике.

— Существует подпроект «Безопасных качественных дорог», направленный на повышение безопасности дорожного движения. В расчет берутся показатели смертности и травматизма на дорогах в результате ДТП. Поэтому наша задача — максимально укомплектовать участки ремонта знаками, светофорами, искусственными неровностями, — сказал чиновник.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире будут капитально отремонтированы 12 дорожных объектов (11 км автодорог общей площадью 196 тыс. кв. м.): участок ул. Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52), ул. Дзержинского (от д. №13 ул. Дзержинского до Октябрьского пр-та), ул. Мира (от Октябрьского пр-та до ул. Горького), ул. Красноармейская (от пр. Строителей до ул. 9-го Января), ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина), Суздальский проспект, Октябрьский пр. (от д. №22 до д. №45), Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. №33-а по Судогодскому ш.), ул. Горького (от д. №96 до д. №32, три участка), ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДД(ю)Т), ремонт более 3 км автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», ремонт более 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.

Пока открыт вопрос по Судогодскому шоссе. В прошлом году на федеральные средства обновили дорожное полотно на дамбе. Сейчас проведены работы от пересечения с Коммунаром до ОКБ. А дальше, вдоль Загородного парка дорога, похожа на стиральную доску.

Планы на будущее

Департамент транспорта и дорожного хозяйства создал группу экспертов. Те проведут инвентаризацию муниципальных дорог и составят общий список для ремонта на будущие годы. Объекты хотят сразу подкрепить деньгами, которые будут перечислены в муниципальные дорожные фонды.

По области пока составлен предварительный список дорожных объектов в 2022 году. В нем пока 30 наименований в Камешково, Радужном, Юрьев-Польском, Лакинске, Судогде, Суздале, Собинке, в поселке Ставрово.

Во Владимире запланирован ремонт по 7 участкам: на Вокзальной, Юбилейной, Гвардейской, Погодина, Энергетиков, по дороге от Юрьевца в Спасское и на Юрьев-Польском шоссе.