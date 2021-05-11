Гербы городов Владимирской области: а вы сможете их узнать?

Каждый обособленный регион обладает своей индивидуальной символикой, которая указывает на историческое прошлое, достопримечательности и прочие факторы, отличающие местность от других. Герб Владимира немного изменялся в течение времени, но общие черты были сохранены еще со времен Владимирского княжества. На символике других городов нашего края чаще всего в верхней части изображен герб Владимира, а нижние поля различаются между собой. Изображения на них отражают историю и положительные стороны той или иной административной единицы Владимирской области. Посмотрите на эти гербы, прочитайте их описание и попробуйте угадать, какому районному городу региона-33 они принадлежат.