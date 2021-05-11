Гербы городов Владимирской области: а вы сможете их узнать?

Каждый обособленный регион обладает своей индивидуальной символикой, которая указывает на историческое прошлое, достопримечательности и прочие факторы, отличающие местность от других. Герб Владимира немного изменялся в течение времени, но общие черты были сохранены еще со времен Владимирского княжества. На символике других городов нашего края чаще всего в верхней части изображен герб Владимира, а нижние поля различаются между собой. Изображения на них отражают историю и положительные стороны той или иной административной единицы Владимирской области. Посмотрите на эти гербы, прочитайте их описание и попробуйте угадать, какому районному городу региона-33 они принадлежат.

В верхней части герб Владимирский. В нижней части в красном поле слесарные тиски и две по сторонам наковальни в знак того, что в сем городе производят весьма изрядные слесарные работы. Ковров Кольчугино Александров Правильно! Неправильно! - В поле пересечённом лазурью и зеленью — пояс, выложенный золотыми камнями разной формы с черными швами, вверху проросший тремя соснами того же металла с зелёной хвоей и золотыми же шишками: внизу пояс сопровождён двумя бобинами серебряных нитей на золотых основах. Вязники Камешково Карабаново Правильно! Неправильно! - В зелёном поле — золотая ушастая сова, сидящая с распростёртыми крыльями и хвостом вправо на чёрном наклонённом влево пне, в свою очередь стоящем на золотой земле. Киржач Лакинск Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - В зеленом поле два серебряных зайца с червлеными глазами и языками, стоящие на задних лапах и обращенные друг к другу спинами. Ковров Меленки Радужный Правильно! Неправильно! - В пересеченном зеленью и червленью (красным) щите поверх свитка в пояс опрокинутые молот и ковш накрест; во главе два сообращенных токующих глухаря. Петушки Струнино Кольчугино Правильно! Неправильно! - В верхней части герб Владимирский. В нижней — в голубом поле, три крупитчатых калача, которыми сей город отменно славится. Муром Меленки Карабаново Правильно! Неправильно! - В зеленом поле над выщербленной оконечностью, выстланной лазоревой чешуей, тонко окаймленной серебром - три свернутых отреза золотой материи, положенных с наклоном вправо, один поверх края другого (слева направо). Покров Собинка Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - В верхней части герб Владимирский. В нижней части — в серебряном поле натурального цвета два кузовка, наполненные вишнями, чем сей город изобилует. Вязники Карабаново Юрьев-Польский Правильно! Неправильно! - В верхней части герб Владимирский. В нижней части герба на зеленом поле изображено четверо граблей, символизирующие город сельскохозяйственной направленности. Лакинск Судогда Радужный Правильно! Неправильно! - В пересечённом лазоревом (синем, голубом) и червлёном (красном) поле сидящий влево, обернувшийся, с расправленными крыльями сокол натуральных цветов, увенчанный княжеской короной. Покров Суздаль Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Гербы городов Владимирской области: а вы сможете их узнать? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook