Где пожарить шашлык во Владимире?

Куличей поели, душа просит шашлыков. В надежде на тепло и солнце «Призыв» выяснил, где пожарить шашлыки, если у вас нет дачи или домика в деревне? Узнал, сколько стоит набор для шашлыка и как выбрать «правильное» мясо? И какие ошибки допускают даже опытные кулинары при приготовлении шашлыка?

Пикниковый городок

Сейчас жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Такой пикниковый городок открыт в парке «Загородный». Желающих пожарить шашлыков там очень много: все места на 8 и 9 мая уже забронированы.

Цена вопроса – 100 рублей с человека за день, дошкольники – бесплатно.

За эти деньги вы можете арендовать навес, стол и две, увы, неудобные скамейки.

Мангал придется тащить с собой.

Телефон для справок: (4922) 77-32-10.

Многие владимирцы жарят сосиски и мясо в лесочке парка «Дружба», на пустырях, в гаражах, во дворах многоквартирных домов и даже на балконах, а это запрещено! Нельзя также готовить шашлыки на берегу реки, озера, если там отсутствует специально оборудованная зона. За приготовление шашлыков в неположенном месте штраф от 2000 до 4000 рублей.

На майские праздники во Владимирской области введён особый противопожарный режим.

Эксперты Роскачества предупреждают: в собственном доме или на даче жарить шашлыки можно в специально оборудованном месте для мангала или гриля. Должна быть ровная и чистая площадка, в идеале — забетонированная. Само место разведения огня должно быть минимум в 5 метрах от дома, рядом не должны находиться другие строения или мусор, который может загореться.

Гриль-домики, навесы, беседки

Если хотите цивилизованный отдых, то придется арендовать беседку или гриль-домик. Но гриль-домики в черте города и у водоемов обойдутся гораздо дороже, чем пикниковый городок. Плюсов, правда, больше: в беседках и домиках можно спрятаться от дождя и ветра. В стоимость входят мангал, дрова, средство для розжига, шампуры, гриль-решетка, комплекты одноразовой посуды. И даже если вы собрались сугубо девичьей компанией и не умеете готовить, вам все пожарят.

На Содышке гриль-домики стоят 6000 – 7000 рублей за день.

В поселке Боголюбово (11 км от города) — 500 руб. в час за гриль-домик, беседку.

На турбазе «Ладога» – навес 200 руб. с гостя (минимальная стоимость аренды — 2000 рублей до 10 человек) за день. Стоимость пользования мангалом — 100 рублей. Мангальщик пожарит шашлык из ваших продуктов: 1 кг — 100 рублей.

Пейнтбольный городок на Ладоге + мангальная зона – 250 рублей с человека (при заказе игры в пейнтбол).

Пейнтбольный городок в районе села Оликово + беседка с мангалом на время игры — 500 — 1000 рублей.

В Мосино (17 км от города) беседка на реке — 2000 рублей за день.

В Улово (27 км от города) + гриль-домики — от 3000 до 5000 рублей за день, плюс 200 рублей с каждого гостя.

В Гридино (12,6 км от города) аренда открытой беседки с каменной печью и барбекю до 12 человек (и плюсом гостевой дом) – 12 000 рублей за день.

В селе Глазово (53 км от города ) беседка у воды с мангалом – 500 рублей в час, минимум – 5 часов.

Пять советов старого грузина

Грузинка Нина Беридзе уже несколько лет живет во Владимире. Девушка вспоминает, когда ее первый раз русские друзья позвали на шашлык, то подали к мясу соус, смешав майонез и кетчуп:

— Я была в шоке, а друзья ели и нахваливали. У нас разные традиции в кулинарии. В Грузии есть белые соусы, красные, с кинзой, орехами. Я, например, обожаю сацебели из алычи. Мой дедушка Нодари ругался, когда узнал, что мясо маринуют в майонезе, соевом соусе. Он говорит, что соль и перец – вот главные друзья шашлыка. Дедушка любит «сванскую соль», в ней много трав. А вот дядя мой предпочитает лук, красное вино, гранат. И не все вместе, а по отдельности. Моим друзьям дед даже написал письмо, как жарить шашлык. Они потом ездили ко мне в гости, поев настоящего грузинского шашлыка. Жаль, что сейчас коронавирус и границы на замке.

Письмо дедушки начинающему шашлычнику.

Мясо без жира – это мечта худеющего, это сухой кусок, который испортит любой праздник. Жирное мясо – это сочный шашлык. Шашлык из замороженного мяса никудышный. Замороженное мясо отдай врагу, пусть он никогда не познает вкус настоящего шашлыка! Большому куску рот рад, но не в истории с шашлыками. Большой кусок не всегда успевает прожариться. Но и мельчить тоже не стоит, не обижай друзей. Уксус и много специй – враги хорошего шашлыка. Возьми свинину (баранину, знаю, любят не все), порежь, насади на шампура, выложи над углями, которые подернулись белым пеплом. Переворачивай мясо, посыпав солью, перцем. Как мясо будет готово, сбрызни его гранатовым соком (предварительно надрезав гранат, хорошо помяв его). Используй просто уголь! Никаких трухлявых досок, газет, пней и средств для розжига. Увы, нет виноградной лозы у вас, она дарит мясу аромат гор и вина, романтику звезд. Лук, овощи жарь отдельно. И сняв мясо с углей, дай ему отдохнуть хотя бы пять минут, оно станет сочным. А потом возьми зелень, налей вина в бокал, скажи тост друзьям и насладись шашлыком!

Индекс шашлыка

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выяснил, в среднем минимальный шашлычный набор (мясо, мангал, шампуры и розжиг) россиянам обойдется в 970 рублей. По подсчетам аналитиков, за год набор вырос в цене на 16%. К сожалению, данных о количестве мяса и его видах аналитики не сообщают.

«Призыв» выяснил, сколько стоит шашлык по-владимирски:

Одноразовый мангал – 199 рублей.

Решетка для барбекю – 299 рублей.

1 килограмм свиной шеи — 360 рублей (из расхода по 0,5 кг на человека).

Бутылка жидкости для розжига — 80 рублей.

Мешок угля объемом 5 литров — 199 рублей.

Итого – 1137 рублей на двоих человек.

Роспотребнадзор и диетологи предупреждают!

В Роспотребнадзоре не первый раз говорят о том, что на цену при выборе шашлыка лучше не ориентироваться. Кстати, мясо и рыба на шашлык во владимирских магазинах стоят:

370 — 439 рублей – 1 кг свинины, свиной шеи,

269 – 399 рублей – 1 кг индейки,

179 – 349 рублей – 1 кг куриного шашлыка,

1050 рублей – 1 кг бараньего окорока,

1890 рублей – 1 кг филе лосося (медальоны).

При покупке замаринованного мясного шашлыка в магазине рекомендуется брать только высший или первый сорт, в них меньше жировой и соединительной ткани. В качественном продукте консервантом выступает лимонная кислота, но не фосфаты, диацетат, цитрат натрия или Е450. Состав качественного шашлыка-полуфабриката – это мясо, соль, уксус, лук свежий, специи.

Будьте осторожным с замачиванием мяса в йогуртах, майонезе и кетчупе. Во-первых, мясо, маринованное в белом соусе, в тепле быстро портится. Во-вторых, в этих соусах содержится много сахара. На мангале с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри. Рыбу советуют мариновать не больше получаса, курицу – не больше трех часов, мясо – не больше шести часов.

Специалисты советуют выбирать продукцию известных марок, упакованную на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Слабым местом готового маринованного шашлыка часто оказываются условия хранения, поэтому внимательно смотрите на температуру в холодильниках торговых точек, а также тщательно прожаривайте мясо.

Татьяна Миславская, главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Владимирской области, предупреждает всех, у кого закончился пост:

— За пост организм перестроился, ферментная функция у него спящая. Он отвык от употребления большого количества пищи, жиров, белков. Будьте осторожны с жареным мясом, майонезом. Такая еда — стресс, испытание для организма.

Норма шашлыка — 300 – 400 граммов за раз.

Вкусного вам шашлыка в хорошей компании!