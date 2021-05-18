Фестиваль «Реки-Руки» впервые пройдет во Владимире под открытым небом

Фестиваль «Реки-Руки» (0+) состоится во Владимире в последнее воскресенье весны, 30 мая. В этом году яркий и самобытный праздник объединит более 150 талантливых мастеров Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской областей.

Главное новшество: фестиваль впервые проведут под открытым небом. Развернется он в любимом месте отдыха горожан и гостей города – парке Пушкина. Центральная аллея превратится в ярмарку изделий ручного труда с зоной мастер-классов и концертной площадкой.

Одна из главных площадок фестиваля будет посвящена традиционным народным промыслам и ремеслам Владимирской области. Тут посетителям предложат понаблюдать за работой талантливых мастеров-земляков: гончаров, мастеров лозоплетения, росписи и резьбы по дереву, кузнеца, ткача, пряхи. Уникальные изделия будут создаваться в режиме реального времени в формате интерактивного мастер-шоу.

Фестиваль откроется 30 мая в 10.00. Работать он будет до 19.00.

Сердцем фестиваля традиционно станет ярмарка изделий ручной работы. Мастера представят традиционные виды народного творчества и современные направления рукоделия. Одежда и аксессуары, предметы интерьера и украшения, куклы и игрушки в разных техниках и во всем многообразии будут представлены на ярмарке-продаже.

В зоне мастер-классов, которая получила название «Город мастеров», в режиме нон-стоп будут одновременно проходить несколько десятков занятий для детей и взрослых по созданию украшений и сувениров из природных материалов, шерсти, глины, кожи, фарфора, ткани. Каждый желающий сможет освоить понравившийся вид рукоделия под руководством опытных мастеров.

В течение всего фестивального дня на главной сцене пройдет концерт. В утреннее и дневное время выступят детские коллективы, в вечерней программе – группы, интересные молодежной и семейной аудитории.

В рамках праздника также наградят победителей конкурса на лучшего мастера, а также победителя конкурса мастеров «Душа России».

По вопросам участия в фестивале следует обращаться по телефону +7-910-175-33-04 (Светлана Казаневич).

В этом году мероприятие выходит на новый организационный уровень: проект проведения фестиваля стал одним из победителей грантового конкурса Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Благодаря федеральной поддержке к участию в фестивале планируется привлечь мастеров не только из Владимирской области, но и соседних регионов России. Фестиваль официально получит статус межрегионального, объясняют его организаторы.

Ранее «Призыв» рассказывал об «островках культуры», которые открылись этой весной в торговых центрах Владимира. Это пространства, привлекающие посетителей не товаром и услугами, а чисто эстетически. В «Мегаторге» разместилась картинная галерея «Образы реальности». А в «Северных торговых рядах» свои работы представил известный владимирский фотограф Владимир Чучадеев.