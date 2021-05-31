Фестиваль «Реки-Руки» собрал во Владимире свыше 150 мастеров

Фестиваль «Реки-Руки» (0+), уже 8-й по счету, накануне с размахом прошёл во Владимире. Он объединил более 150 талантливых мастеров Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской областей. В этом году яркий и самобытный праздник впервые состоялся под открытым небом. Фестиваль развернулся в любимом месте отдыха горожан и гостей города – парке Пушкина.

Центральная аллея превратилась в ярмарку изделий ручного труда с зоной мастер-классов и концертной площадкой. Погодные капризы проведению фестиваля не помешали. Уже с утра в парк Пушкина спешили жители и гости Владимира, чтобы интересно провести выходной день.

Фестиваль творчества и ремесел

Одна из главных площадок фестиваля была посвящена традиционным народным промыслам и ремеслам Владимирской области. Тут посетителям предложили понаблюдать за работой талантливых земляков: гончаров, мастеров лозоплетения, росписи и резьбы по дереву, кузнеца, ткача, пряхи. Уникальные изделия создавались в режиме реального времени в формате интерактивного мастер-шоу.

Праздник продолжался до самого вечера.

Сердцем фестиваля традиционно стала ярмарка изделий ручной работы. Мастера представили традиционные виды народного творчества и современные направления рукоделия. Одежда и аксессуары, предметы интерьера и украшения, куклы и игрушки в разных техниках — выбор был просто огромным.

В течение всего фестивального дня на главной сцене проходила концертная программа. Выступали как детские коллективы, так и группы, интересные молодежной и семейной аудитории.

В зоне мастер-классов, которая получила название «Город мастеров», проходили занятия для детей и взрослых по созданию украшений и сувениров из природных материалов, шерсти, глины, кожи, фарфора, ткани. Гости праздника смогли освоить понравившийся вид рукоделия под руководством опытных мастеров.

Подарок от «Призыва»

На фестивале работала и съемочная группа «Призыва». Следить за происходящим на празднике можно было в прямом эфире.

Кроме того, один из мастеров получил подарок от нашего издания – сертификат на участие в программе «Наши люди». Редакция отметила гончарное производство семьи Малаховых. На фестивале они представили свою продукцию, а также обучали мастерству всех желающих.

Фестиваль прошел в новом статусе

В этом году фестиваль «Реки-Руки» вышел на новый организационный уровень. Он стал одним из победителей грантового конкурса Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Благодаря этому удастся привлечь мастеров из соседних областей – Нижегородской, Ивановской и Московской, то есть мероприятие официально получит статус межрегионального.

Ранее «Призыв» рассказывал о еще одном знаковом фестивале Владимирской области. Это «Музыкальная экспедиция» (6+). Фестиваль-путешественник в этом году пройдет с 7 по 14 июня.