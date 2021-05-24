Фатьяновский праздник в Вязниках пройдет на новом месте

Одно из самых знаковых культурных событий года – Фатьяновский праздник (6+) – пройдет в этом году в Вязниках на новом месте. Традиционно известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова съезжаются каждым летом на «Солнечную поляночку». В этом году 48-ой по счету праздник сместится в исторический центр города.

По планам организаторов, на Соборной площади будет установлена большая сцена и мощный звук, сообщает портал «Вязники. рф». Концертная программа начнётся в субботу, 17 июля, около 14.00. Выступления артистов продлятся 2-2,5 часа. Состав исполнителей традиционно держится в секрете. Однако обещают приезд звезд.

За несколько часов до праздника в историческом центре города развернется выставка-ярмарка «Город мастеров». Купить там можно будет различные сувениры, книги, игрушки. При этом фуд-корты работать не будут. Это связано с коронавирусными ограничениями. В целях безопасности не будет на празднике и сидячих мест, слушать выступления артистов придется стоя.

После завершения концертной программы начнется празднование Дня города. На 23.00 запланирован салют.

Фатьяновский праздник состоится на Соборной площади в центре Вязников

Накануне фестиваля, 16 июля, в Вязниковском районе пройдут мини-фатьяновские праздники. Ожидается, что местные и приезжие поэты, композиторы и исполнители посетят 6 – 7 площадок, порадовав жителей своим творчеством.

Перенос места проведения праздника связан с масштабной реконструкцией парка имени поэта Алексея Фатьянова. Напомним, что проект его благоустройства одержал победу на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его ежегодно проводит Минстрой России. На реконструкцию Фатьяновского парка выделено 70 миллионов рублей.

— Благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках уже ведется. Сцена выполнена на 15%, ведется вырубка деревьев, начали делать пешеходные дорожки, — сообщила директор департамента ЖКХ области Елена Семенова.

Ранее «Призыв» рассказывал, что грядущим летом во Владимирской области состоится еще оно значимое культурное мероприятие. Это уникальный фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» (6+). Он прокатится по нашему региону в восьмой раз. В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня. Стартует в Патриаршем саду Владимира, а завершится на Соборной площади областного центра.