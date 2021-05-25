Эрланген зовет владимирцев бежать и считать километры

В необычных состязаниях городов-побратимов Эрлангена могут принять участие все желающие владимирцы. Ну, почти все. Есть только ограничение по возрасту — бегуну должно быть больше 20 лет. А так, лишь бы обнаружилось желание. Это желание, надо полагать, явят те, кто занимается спортом или фитнесом. Поскольку придётся бегать. Чем больше, тем лучше. Да ещё в течение нескольких недель. Участников регистрируют до 30 мая. А сами соревнования продлятся до 20 июня.

Эрланген бежит? Все бегут!

Соревнования организовали немцы. Разумеется, из Эрлангена. Города, с которым у Владимира давние партнёрские связи. Организаторы призвали присоединиться к забегу представителей городов-побратимов. Их у Эрлангена семь. Кроме Владимира — Йена (Германия), Эскильстуна (Швеция), Ренн (Франция), Сток-он-Трент (Англия), Сан-Карлос (Никарагуа) и Бешикташ (Турция). И везде в июне бегуны будут наматывать километры. Здорово же!

Нужно пробежать как можно больше. Преодоленные километры суммируются.

Как вы будете бежать — ваше дело. Можно трусцой (джоггинг), можно простым бегом. А все преодоленное расстояние будут складывать. Имеет значение километраж за неделю. Заветные показатели, достигнутые с понедельника по воскресенье, участник должен передать доверенному представителю своего города.

Проверка осуществляется по показателям трекера (умные часы, фитнес-браслеты, мобильные приложения и т.п.), но только если за неделю показатель превысил 110 км.

Пожалуйста, сохраняйте показания по километражу до начала следующей недели!

Но всё это возможно только после вашей регистрации в качестве участника. Сделать это можно на сайте winterwaldlauf.de. Там на немецком, но ничего страшного. Нужная ссылка — жёлтая на чёрном фоне, не перепутаете.

Бег виртуальный, связи — реальные

Такая форма соревнований связана, конечно, с пандемией. Границы из-за коронавируса разделили людей. Но связи остались. Участники забегов закрепят их ногами.

— Уже второй год из-за пандемии мы не встречаемся, не бегаем вместе. Поэтому мы придумали такое виртуальное соревнование для всех городов-партнеров Эрлангена. Приглашаем и вас принять участие, — сказал, обращаясь к владимирцам, Петер Штегер, ответственный за партнерские связи в эрлангенском магистрате.

По итогам каждый город-участник составит ТОП-20 лидеров пробега.

Эрланген приготовил награды трем городам-победителям. Вручит их обербургомистр Эрлангена Флориан Яник.

Раньше большой популярностью пользовался традиционный эрлангенский зимний кросс. В нем участвовали и молодые бегуны, и ветераны-легкоатлеты. Соревнования были масштабными. На старт выходили представители разных стран: Германии, России, Австрии, Италии, Испании и других. Бегунов участвовало в общей сложности более 1200 человек.