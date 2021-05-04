Эрик Аракелян: с детьми в спортивном зале я провожу почти весь день

Про себя Эрик Аракелян скажет: «Почти весь день я провожу в спортивном зале с детьми. Домой прихожу только перед сном». Тренера по каратэ мы будем снимать во время занятий. Почти два часа с небольшими паузами на интервью. Вместе с наставником ребята готовились к Кубку Московской области. Из Солнечногорска вернулись с медалями. И это лучше, чем годом ранее. За кадром тренер отметит: наградам учеников рад больше, чем когда-то своим. Значит, правильно научил, значит, нашел верный подход.

— Зал — это второй дом. Сейчас я сам не тренируюсь и не выступаю. В свое время я выигрывал чемпионат России по своему возрасту, было много чего интересного. А сейчас все в детях. По словам родителей, я строгий тренер. По-другому нельзя. Но я еще и друг, наставник для детей. В зале — тренер. За пределами зала — друг.

Эрик Аракелян говорит, что дети уже по выражению его глаз знают, чего он от них хочет. На занятиях может и пошутить: криком ничего не добьёшься. Важно установить контакт. Ученики должны доверять наставнику. Тогда будет и результат.

Сам Эрик никогда не думал, что будет работать с детьми. А сейчас другого образа жизни не представляет. Утром — учитель физкультуры в общеобразовательной школе. После обеда и до вечера — занятия в клубе. О человеке, который учит детей побеждать, новый выпуск программы «Наши люди».