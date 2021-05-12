Экс-директора «Покровского завода биопрепаратов» привлекают к суду

Бывшего директора АО «Покровский завод биопрепаратов» (АО «ПЗБ») Оганеса Лусиняна обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Расследование завершилось, материалы уголовного дела передали в суд. Экс-руководитель обвиняется в совершении уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Бывшему руководителю инкриминируют преступление по пункту «б» части 2-й статьи 199 УК РФ.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год директор включал в налоговые декларации заведомо сложные сведения. Конкретно — завышал налоговые вычеты по сделкам с некоторыми коммерсантами. Делал он это для уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость, считают правоохранители.

— Также в указанный период АО «ПЗБ» уклонилось от уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, — сообщила пресс-служба УФСБ.

В налоговые декларации вносили неверные сведения. Завышали расходы от реализации, включив в их состав документально не подтвержденные затраты по взаимоотношениям с организациями-контрагентами. И ещё неправомерно занижали налоговую базу по этому налогу. В результате этих действий в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму около 50 миллионов рублей, считают чекисты.

Уголовное дело в отношении Оганеса Лусиняна возбуждено СУ СК России по Владимирской области на основании переданных оперативных материалов регионального управления ФСБ. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщило Следственное управление.

Любопытно, что это уже третье уголовное дело, реализованное силовиками в отношении бывших руководителей АО «ПЗБ». Менее месяца назад, в апреле, Следком сообщил о том, что в суд направлено дело по уклонению от налогов, имевшее место быть с марта по декабрь 2019 года. Фамилия фигуранта не называлась.

— Обвиняемый, имея реальную возможность на погашение имеющейся у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, из личной заинтересованности, путем расходования денежных средств, вместо их зачисления на счета завода, скрыл от погашения задолженности доход в общей сумме более 11 миллионов рублей, — информировало тогда СУ СК РФ по Владимирской области.

Схожее дело по покровскому предприятию СКР возбуждал ещё и в 2018 году. Тогда по суду за уклонение от налогов ещё одни экс-руководитель завода получил штраф в 20 тысяч рублей. Он признал свою вину. Двое его коллег, которых ещё ожидает судебный процесс, вину не признают.

Покровский завод биопрепаратов — разработчик и производитель биологических препаратов для диагностики и профилактики инфекционных болезней животных. Завод охватывает все стадии производства препаратов: от вакцинных штаммов микроорганизмов до готовых продуктов, а также, стадию оценки эффективности применения выпущенных серий вакцин в условиях конкретных хозяйств. В портфеле зарегистрированных и выпускаемых препаратов – более 30 наименований вакцин и диагностических наборов, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами.