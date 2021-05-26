«Джаз-Гром» снова прогремит во Владимире

27 и 28 мая в Концертном зале им. С.И. Танеева будет царить совершенно особенная атмосфера, наполненная энергетикой, мощными ритмами, динамикой и свободой. Музыкальный фестиваль «Джаз-Гром» (6+) снова во Владимире! Руководителем его является Сергей Жилин, один из самых успешных джазменов России. Он покорил слушателей всего мира виртуозной фортепианной игрой, импровизациями и эмоциональным исполнением. Каждый его визит во Владимир – значимое событие в музыкальной жизни города. А джазовый фестиваль под его руководством – это 100-процентная гарантия услышать лучших музыкантов нашей страны!

Публику ждет коллаборация владимирских коллективов и солистов, влюбленных в джаз и мастерски им владеющих.

Цыганский джаз и уникальный союз

Первый фестивальный день пройдет в стиле французского цыганского джаза. 27 мая в 18.30 на сцене Концертного зала выступят столичные музыканты – «ДЖАЗ-МАНУШ КВАРТЕТ» Дмитрия Купцова. Его выступления погружают зрителя в эпоху «сухого закона» и чикагских гангстеров 30-40-х годов, атмосферу фильмов Вуди Аллена и музыки Джанго Рейнхардта, где утонченный Париж слился с горячей цыганской культурой. Ансамбль Дмитрия Купцова – это gypsy jazz во всей красе и по всем канонам, поэтому в составе его квартета нет ударных инструментов, их роль передана ритм-гитаре. Стиль этот настолько яркий и темпераментный, что способен расшевелить даже мёртвого!

Артисты областной филармонии представят в этот вечер джазовый проект в составе Струнного джазового квартета под руководством Андрея Шевлякова и Камерного струнного оркестра под руководством Александра Сонина. Зрители получат уникальную возможность насладиться как виртуозной игрой музыкантов, так и оценить богатство и разнообразие ритмических рисунков эстрадных и джазовых композиций в оригинальных аранжировках, а также авторские произведения Андрея Шевлякова. Свое мастерство продемонстрируют также владимирские певицы Наталья Гринева и Дария Семина.

Завершит концерт по традиции джем-сейшн всех участников концерта.

Вся сила современного джаза

В пятницу, 28 мая, в 18.30 публику ждет встреча с идейным вдохновителем фестиваля — народным артистом Сергеем Жилиным и его «Фонограф-джаз-квинтетом». В их новой инструментальной программе представлена вся сила современного джаза! Прозвучат произведения Чика Кориа, Билли Кобэма, других легендарных музыкантов и… самого Сергея Жилина. JAZZ POWER — единственная программа «Фонографа», в которой маэстро впечатляет не только как виртуозный джазовый пианист, но и как композитор.

Движущая сила взаимопонимания, инструмент межкультурного диалога, вектор свободы выражения мнений – как только не называют джаз. Но одно можно заявить абсолютно точно: джаз разрушает все возможные барьеры!

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

27 и 28 мая в 18.30

Цена билетов: 1-й день — 500, 800 руб.; 2-й день — 1000, 1300 руб.

Абонемент на 2 дня: 1000, 1600 руб.