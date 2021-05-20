Двое подростков сбежали из детского дома во Владимирской области

Во Владимирской области разыскивают двоих подростков, сбежавших из детского дома. Возраст мальчиков — 14 и 15 лет. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Пока о подростках нет никакой информации. Поиски продолжаются уже вторые сутки. Об этом волонтеры отряда рассказали сегодня в ходе пресс-конференции уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева. Поисковики подчеркнули, что подростковый возраст сложный, но все равно они еще дети, а значит, нуждаются в помощи взрослых.

— Сложный возраст. Подростки чувствуют себя уже взрослыми, хотя жизненного опыта не хватает, чтобы четко оценить уровень опасности. Это так называемые бегунки. Нам часто говорят о таких детях, что они всегда убегают и возвращаются потом. Нет, этого не должно быть. Они такие же дети. И если их не искать, они могут и не вернуться. Такие примеры были, — подчеркнули волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, занимающийся поисками пропавших людей. Он возник практически стихийно в октябре 2010 года после поисков пятилетней Лизы Фомкиной, вместе с тетей заблудившейся в лесу рядом с Орехово-Зуево.

Тревожная статистика

За все время существования в отряд «Лиза Алерт» поступили заявки на поиск более 23 тысяч детей. За 2020 год — 6,5 тысячи детей. Это цифры по стране, и они огромные. Во Владимирской области в прошлом году искали 115 детей. Из них 113 вернулись домой.

Напомним, что одного из пропавших в 2020 году детей искали почти два месяца. Участие в поисках принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики и просто неравнодушные к судьбе мальчика люди. Возвращение ребенка домой стало настоящим чудом для всех. Оказалось, что 7-летнего мальчика неизвестный похитил по дороге из школы. Преступника, который удерживал ребенка в подвале своего дома, российским полицейским помогли найти зарубежные коллеги.

Заявки на поиск детей поступают в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в текущем году. По данным на май, уже велись поиски 34 детей.

Телефон «горячей» линии — 8-800-700-54-52 или 112.

25 мая будет отмечаться Международный день пропавших детей. Ежегодно к этому событию волонтеры отряда «Лиза Алерт» проводят акции, призванные привлечь внимание взрослых к проблеме.

— Делаем мы это для того, чтобы встряхнуть, напомнить взрослым, что дети – это наша ответственность, что за любым ребенком должен быть контроль, уход, внимание, любовь, — подчеркнули поисковики.