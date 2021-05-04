Двое мужчин спасли девушку из тонувшей машины

В Гусь-Хрустальном районе двое мужчин вытащили девушку из тонувшей машины. Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин подоспели вовремя и предотвратили трагедию. Подробности спасательной операции, которая развернулась 30 апреля, рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В тот день, в 12.42, на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Гусь-Хрустального поступило сообщение, что 26-летняя женщина съехала на автомобиле в реку.

Авария произошла на выезде из Гусь-Хрустального по ул. Курловская около д. 35.

— Как стало известно позже, девушка не справилась с управлением и вместе с автомобилем упала в речку Гусь. Погибающую женщину спасли неравнодушные очевидцы – Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин, — уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Дмитрий Смирнов, следовавший за девушкой, сразу же остановился и попытался веревкой вытащить автомобиль из воды, но это уже было невозможно. Тогда он принял решение прыгнуть в воду и залез на тонущий автомобиль. Следом за ним отправился в воду еще один проезжавший мимо — Александр Желтухин. Мужчины смогли оторвать верхний люк и помогли девушке выбраться из автомобиля.

Уходя вместе со своим автомобилем под воду, пострадавшая успела только позвонить отцу. Мужчина срочно поспешил на место, вызвал «скорую» и спасателей. Девушке была оказана первая помощь. Серьезных травм нет.

— Благодаря быстрым и грамотным действиям очевидцев случившегося, девушка не пострадала, — отмечают спасатели.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. По факту случившегося проводится проверка. А пока в Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассмотрят вопрос о поощрении героев.

Герои

Жители Владимирской области уже не раз приходили на помощь другим людям. Зачастую, рискуя собственной жизнью. В прошлом году трагедию предотвратил житель разъезда Золотковский Гусь-Хрустального района. Михаил Тюкалов спас тонувшего в пруду восьмилетнего мальчика. Выяснилось, что мальчик решил прыгнуть с мостика в водоём. Оказавшись в холодной воде, он начал барахтаться и звать на помощь. Услышав крики, мужчина сразу же побежал к водоёму и бросился в воду. Мальчик уже стал уходить на дно. К счастью, его удалось спасти.

На помощь неравнодушные жители региона спешат и к братьям нашим меньшим. Ранее «Призыв» рассказывал, как житель Кольчугино спас тонущую собаку. Пес провалился под лед и мог погибнуть.