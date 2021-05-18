ремонт теплосетей

Движение по улице Красноармейской во Владимире ограничат до конца мая

Энергетики приступили к реконструкции трубопровода

Владимирский филиал компании «Т Плюс» сообщает об ограничении движения на улице Красноармейской во Владимире. С сегодняшнего дня и до 24.00 31 мая данная улица будет односторонней. Причиной новых неудобств для жителей областного центра выступила перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданской.

На время реконструкции трубопровода будет организовано одностороннее движение всех видов транспорта от улицы Красноармейской в сторону улицы МОПРа, — уточняет пресс-служба компании «Т Плюс».

Обратно на улицу Красноармейскую можно будет вернуться по улице 9 Января. Энергетики приносят жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее выбирать маршрут движения.

Улицу Красноармейскую сделают односторонней до конца мая.

Напомним, что во Владимире стартовала летняя ремонтная кампания, в рамках которой планируется заменить порядка 20 км тепловых сетей. На минувшей неделе начался второй этап реконструкции тепловой сети в районе улицы Сперанского. Его решили выполнить в первую очередь и в кратчайшие сроки, так как там ведётся строительство транспортной развязки с улицей Чапаева.

По проекту будет переложено 188 метров разводящего трубопровода диаметром 400 мм и выполнена реконструкция тепловой камеры с полной заменой запорной арматуры в районе жилого дома № 62 по улице Пугачева. Сети на данном участке были проложены в 1988 году. На месте старых труб появятся современные с пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля. Это позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

ремонт теплосетей

На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключат только для технологических переключений, при этом срок ограничения составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат порядка 800 квадратных метров дорог, около 160 квадратных метров тротуаров, а также 600 квадратных метров газонов.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

С 11 мая также проводится реконструкция теплосетей на Офицерской. Работы ведутся в районе Областного Дворца культуры и завершатся у областной филармонии. Замене подлежит большой участок длиной почти 3 километра. Работы планируют завершить к середине августа.

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо».

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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