Движение по улице Красноармейской во Владимире ограничат до конца мая

Владимирский филиал компании «Т Плюс» сообщает об ограничении движения на улице Красноармейской во Владимире. С сегодняшнего дня и до 24.00 31 мая данная улица будет односторонней. Причиной новых неудобств для жителей областного центра выступила перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданской.

— На время реконструкции трубопровода будет организовано одностороннее движение всех видов транспорта от улицы Красноармейской в сторону улицы МОПРа, — уточняет пресс-служба компании «Т Плюс».

Обратно на улицу Красноармейскую можно будет вернуться по улице 9 Января. Энергетики приносят жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее выбирать маршрут движения.

Улицу Красноармейскую сделают односторонней до конца мая.

Напомним, что во Владимире стартовала летняя ремонтная кампания, в рамках которой планируется заменить порядка 20 км тепловых сетей. На минувшей неделе начался второй этап реконструкции тепловой сети в районе улицы Сперанского. Его решили выполнить в первую очередь и в кратчайшие сроки, так как там ведётся строительство транспортной развязки с улицей Чапаева.

По проекту будет переложено 188 метров разводящего трубопровода диаметром 400 мм и выполнена реконструкция тепловой камеры с полной заменой запорной арматуры в районе жилого дома № 62 по улице Пугачева. Сети на данном участке были проложены в 1988 году. На месте старых труб появятся современные с пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля. Это позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключат только для технологических переключений, при этом срок ограничения составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат порядка 800 квадратных метров дорог, около 160 квадратных метров тротуаров, а также 600 квадратных метров газонов.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

С 11 мая также проводится реконструкция теплосетей на Офицерской. Работы ведутся в районе Областного Дворца культуры и завершатся у областной филармонии. Замене подлежит большой участок длиной почти 3 километра. Работы планируют завершить к середине августа.

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо».