Движение на трассе Владимир — Тума частично ограничили из-за ремонта

На автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе стартовали ремонтные работы. Они проходят на участке с 336-го по 349-й км. Водителям придется набраться терпения. До 30 ноября на участке действуют локальные ограничения движения. На отрезках протяженностью не более 1 километра проезжую часть сузят. При необходимости движение встречных потоков транспорта будет регулироваться в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

В ходе ремонтных работ отфрезеруют изношенный асфальт, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16) и укрепят обочины. Наиболее поврежденные участки основания дороги восстановят методом холодного ресайклинга, уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ремонтные работы продлятся до 30 ноября.

Помимо работы на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они выполнят ремонт системы водоотвода и водопропускных труб. Для обеспечения безопасности движения установят 2,67 км нового барьерного ограждения и 4,8 перильного, заменят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку из термопластика. Существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям, а также отремонтируют 7,2 км тротуаров вдоль автодороги.

В ходе ремонта отремонтируют 13,5 км дорожного покрытия.

Автодорога Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума в 2020 году вошла в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Специалисты ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» разработали программу по её приведению в нормативное состояние. В 2021 году работы пройдут на участке с 336-го по 349-й км в Гусь-Хрустальном районе.

Ранее «Призыв» рассказывал о проблемах деревень Злобино, Вилки, Аббакумово, Шепелево и Никулино. Местные жители требуют отремонтировать дорогу. Это присоединённые к Владимиру территории. У них одна проблема — плохие дороги и нехватка общественного транспорта. Один кусок дороги проложили до Злобино в 2015 году. Другой, до Шепелево и Никулино, — в 2017-м. И остался участок в 400 метров длиной, который сплошь в ухабах и рытвинах.